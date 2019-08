Koersdirecteur Rob Discart weerspreekt dat het parcours van de BinckBank Tour onveilig is. Verschillende renners leverden woensdag na de derde etappe van de WorldTour-koers kritiek op de organisatie.

Vlak na de finish van de derde rit in Aalter, waar de door Sam Bennett gewonnen massasprint ontsierd werd door een valpartij in een bocht naar rechts in de slotkilometer, ontstond er op Twitter een flinke discussie over de veiligheid.

"Dit is de hypocrisie van de wielerwereld", schreef de Belgische Deceuninck-Quick-Step-renner Tim Declercq. "Eerst houden we een zeer emotionele minuut stilte voor Bjorg Lambrecht en vijf minuten later proberen we elkaar weer kapot te maken op een parcours met de breedte van een fietspad en een miljoen bochten."

De Duitser Marcel Sieberg (Lotto Soudal) gaf zijn collega groot gelijk. "Elke koers moet weer gekker en gevaarlijker worden. Dat is echt vreselijk en ik vind dat het snel moet veranderen. Zorg alsjeblieft voor meer veiligheid voor ons renners."

Paul Martens stelde dat het elk jaar erger wordt. "We zouden ons als renners persoonlijk beledigd moeten voelen door dit soort parcoursen drie dagen op rij", twitterde de Duitser van Jumbo-Visma.

'Kregen zonder probleem groen licht'

Koersdirecteur Discart reageerde tegenover Belgische media op de kritiek door te zeggen dat alle parcoursen goedgekeurd zijn door de internationale wielerunie UCI en dat het al langere tijd bekend was dat er deze week over smalle wegen gekoerst zou worden.

"Men mag toch niet vergeten dat toen we destijds de verschillende parcours bekendgemaakt hebben, wij hebben meegegeven dat dit een 'Flandrienroute' is", zei Discart. "Dat betekent dat je geconfronteerd wordt met smalle wegen, draaien en keren. Gevolgd door bredere wegen. Dat is ook het geval in de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem, E3 Harelbeke..."

De koersdirecteur heeft begrip voor de kritiek van de renners. "Maar wij vinden dat onze ritten, en dus ook die in Aalter, veilig zijn. Wij kregen van de UCI zonder probleem groen licht voor onze wedstrijd. Alleen voor de individuele tijdrit van komende zaterdag moesten wij wat schuiven. De rest bleek allemaal tiptop in orde."

De BinckBank Tour, die nog tot en met zondag duurt, gaat donderdag verder met een heuvelachtige rit door de Waalse Ardennen. De vierde etappe start om 14.00 uur in Houffalize en finisht 96,2 kilometer later in de dezelfde plaats.