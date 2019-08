Mathieu van der Poel hoopt deze week bij de Arctic Race of Norway zijn rentree op de weg op te luisteren met etappezeges. De Nederlander heeft niet de ambitie om een goed klassement te rijden.

Van der Poel won in april op indrukwekkende wijze de Amstel Gold Race en verruilde daarna zijn wegfiets voor de mountainbike. In Noorwegen hervat hij zijn wegseizoen, mede ter voorbereiding op de WK op de weg eind september in Yorkshire.

Vorig seizoen was Van der Poel succesvol in de Noorse rittenkoers door twee van de vier etappes te winnen en bovendien het puntenklassement op zijn naam te schrijven. Dat scenario zou de renner van Corendon-Circus graag willen herhalen.

"Het klimwerk hier is een beetje te zwaar voor me, dus het is geen doel om hier voor de eindzege te gaan", zegt hij op de website van de Arctic Race of Norway.

"Maar ik ga zeker proberen om net als vorig jaar weer een of twee etappes te winnen in de sprint. Dan kan ik in de bergen mijn ploeggenoten helpen."

'Mijn lichaam zal hier weer aan moeten wennen'

Van der Poel kan terugkijken op een geslaagd mountainbikeseizoen. In juli pakte hij de Europese titel en daarnaast won hij drie wereldbekerwedstrijden. De 24-jarige renner verwacht dat zijn terugkeer op de weg weer een hele omschakeling gaat worden.

"Mijn lichaam zal het als een behoorlijke schok ervaren. Ik ben de laatste maanden ook niet meer gewend om zulke grote afstanden te rijden. In eerste instantie ben ik hier dan ook om aan mijn duurvermogen te werken en weer het goede gevoel terug te krijgen op de fiets."

De Arctic Race of Norway, die geen deel uitmaakt van de WorldTour, begint donderdag en duurt tot en met zondag. In aanloop naar de WK zal Van der Poel ook nog de Ronde van Groot-Brittannië rijden.