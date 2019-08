Team Sunweb heeft woensdag de transfer van toprenner Tiesj Benoot afgerond. De 25-jarige Belg neemt aan het einde van dit seizoen na zes jaar afscheid van Lotto Soudal.

Benoot heeft bij Sunweb een contract tot het einde van 2021 getekend. "Ik was op zoek naar een team met een professionele en wetenschappelijke aanpak waar ik de volgende stappen in mijn carrière kan zetten", zegt de Vlaming op de site van zijn nieuwe ploeg.

"Ik kijk ernaar uit om aan te sluiten bij de sterke groep klassiekerrenners die Sunweb heeft. Ik denk dat we de komende jaren mooie resultaten kunnen neerzetten."

Benoot brak in 2015 als 21-jarige neoprof door met een vijfde plek in de Ronde van Vlaanderen. Vorig jaar boekte hij zijn grootste zege door de Italiaanse semiklassieker Strade Bianche op zijn naam te schrijven.

'We volgen Tiesj al vrij lang'

Benoot kan ook goed uit de voeten in etappekoersen van een week. Vorig jaar werd hij vierde in Tirreno-Adriatico en dit seizoen eindigde hij als vierde in de Ronde van Zwitserland. De 1.90 meter lange renner werd vorige maand tweede in de negende etappe van de Tour de France, achter Daryl Impey.

"We volgen Tiesj al vrij lang", zegt Sunweb-ploegleider Marc Reef. "Vanaf het moment dat hij prof werd, heeft hij laten zien dat hij er altijd bij zit in de finale van de zware Vlaamse klassiekers. En hij heeft zijn veelzijdigheid laten zien in rittenkoersen als de Tirreno en de Ronde van Zwitserland."

Team Sunweb legde eerder al de talenten Mark Donovan, Alberto Dainese en Thymen Arensman en de meer ervaren Duitsers Jasha Sütterlin en Nico Denz vast. Kopman Tom Dumoulin zou juist in gesprek zijn met de Duitse ploeg om zijn nog doorlopende contract af te kopen.