Domenico Pozzovivo gelooft ondanks zijn zware trainingsongeluk van maandag, waarbij hij meerdere ernstige breuken opliep, dat hij zal terugkeren in het professionele wielerpeloton.

"Ik denk nu alweer dat mijn carrière niet op deze manier kan eindigen", zegt Pozzovivo vanuit zijn ziekenhuisbed tegen La Gazzetta dello Sport. "Ik zal terugkomen. Je zult zien dat me dat gaat lukken."

De 36-jarige renner van Bahrain Merida werd maandag tijdens een training in het zuiden van Italië, vlak bij Cosenza, frontaal geraakt door een negentienjarige bestuurder van een Fiat Grande Punto, die een te wijde bocht nam.

De Italiaan heeft open breuken in zijn linkerbovenarm, linkeronderam en rechterscheenbeen en breuken in zijn linkersleutelbeen en rechterkuitbeen. De artsen vrezen bovendien voor gebroken ribben en een gekneusde long.

"Maar al bij al heeft Domenico ook geluk gehad", stelt vader Leonardo Pozzovivo. "Het had nog veel erger kunnen aflopen."

Domenico Pozzovivo rijdt sinds 2018 voor Bahrain Merida. (Foto: Pro Shots)

'Ik herinner me alles nog'

Pozzovivo was bezig aan een klim toen hij opeens een auto zag opdoemen die van de andere kant kwam. "Onze blikken ontmoetten elkaar vlak voor de botsing", zei hij. "Ik realiseerde me direct dat een crash onvermijdelijk was en ik dacht er alleen maar aan dat ik niet op mijn hoofd moest vallen."

De kleine klimmer was na de harde klap altijd bij bewustzijn. "Ik herinner me alles nog. Vooral de angst die ik had. Ik zag opeens een auto die op mijn rijbaan reed. En de bestuurder zag me niet. Na de klap durfde ik niet naar mijn verwondingen te kijken."

De bestuurder was volgens Pozzovivo zeer geschrokken. "Hij was bang voor zichzelf en voor mij. Maar ik keek hem aan en zei: 'Kijk wat je gedaan hebt! Je hebt mijn carrière om zeep geholpen! Ik weet niet waar ik de kracht vandaan haalde om dat naar hem te roepen, maar ik moest iets doen."

De bestuurder belde vervolgens direct het noodnummer en er arriveerde snel een ambulance. Pozzovivo werd overgebracht naar een ziekenhuis in Cosenza, waar hij urenlang geopereerd werd.

Pozzovivo zou starten in Ronde van Spanje

De Italiaan zal woensdag getransporteerd worden naar een ziekenhuis in het Zwitserse Lugano, nabij zijn huis. Dat ziekenhuis is beter in staat om de verwondingen van de renner te behandelen. "Dit is weer een belangrijke stap in het herstel van Domenico", zegt zijn vrouw Valentina.

De echtgenote van Pozzovivo is boos dat Italië niks geleerd heeft van de dood van Michele Scarponi, de Italiaanse renner die in april 2017 op 37-jarige leeftijd overleed nadat hij bij een trainingsrit rond zijn woonplaats Filottrano geschept werd door een busje.

"Michele is voor niks gestorven", stelt Valentina Pozzovivo. "Zijn dood heeft ons niks geleerd. Er gebeuren nog steeds te veel ongelukken met fietsers, er gaan te veel fietsers dood. We moeten dit bloedbad stoppen."

Pozzovivo zou volgende week zaterdag als kopman van Bahrain Merida starten in de Ronde van Spanje. De klimmer reed eerder dit jaar de Ronde van Italië, waarin hij negentiende werd. In 2014 en in 2018 werd hij vijfde in de Giro.