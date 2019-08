Onder grote belangstelling is dinsdag in zijn thuisdorp Knesselare afscheid genomen van Bjorg Lambrecht, de Belgische wielrenner die vorige week maandag op 22-jarige leeftijd overleed na een valpartij in de Ronde van Polen.

De plechtigheid in de Sint-Willibrorduskerk begon om 11.00 uur en duurde 2,5 uur. Er waren zo'n vijfhonderd mensen die de dienst volgden op een groot scherm dat buiten de kerk was neergezet. Vijf ploeggenoten en oud-ploegmaat André Greipel droegen de kist.

"We hebben zoveel meegemaakt, zoveel gezien, zoveel beleefd, zoveel gereden, gereisd. We zijn je zo dankbaar, je hebt ons zoveel gegeven", zei de moeder van Lambrecht tijdens de dienst. "Je kan nu toch nog niet gaan? Waarom toch, waarom jij? Waarom ben je niet gebleven? Er is nog zoveel om te leven. We missen je. De leegte die je achterlaat is ondraaglijk."

De renner van Lotto Soudal viel in de derde etappe van de Ronde van Polen tegen een betonnen rioolbuis. Hij werd ter plekke gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar de artsen zijn leven niet meer konden redden.

Lambrecht gold als een groot talent. Hij eindigde dit jaar als zesde in de Amstel Gold Race en als vierde in de Waalse Pijl.

(Foto's: ANP)