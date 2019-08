Dylan Groenewegen baalt ervan dat hij maandag niet volop kon sprinten in de eerste etappe van de BinckBank Tour. De kopman van Jumbo-Visma raakte ingesloten en werd 'slechts' zevende in een regenachtig Hulst.

"Als een renner van kop gaat in een sprint waarom stuur je dan niet goed weg en breng je andere renners in gevaar? Al bij al ik voel me goed op naar morgen", schreef Groenewegen op Twitter.

Groenewegen doelde daarmee op een renner van Trek Segafredo die de sprint van zijn kopman Edward Theuns en vervolgens zich midden in het peloton terug liet zakken.

De 26-jarige Amsterdammer, die zondag als twaalfde eindigde bij de wegwedstrijd van de EK wielrennen in Alkmaar, was een uurtje na het verzenden van de tweet een stuk milder op de site van Jumbo-Visma.

"Ik raakte ingesloten door de renner die van de kop afkwam. Dat is balen, want ik voelde me goed", was het enige wat hij daarop kwijt wilde over de openingsetappe.

'Desondanks heb ik een prima ploeg gezien'

Ploegleider Jan Boven van Jumbo-Visma was eveneens ontevreden over de uitslag, maar hij heeft er alle vertrouwen in dat zijn renners er in de komende dagen weer staan.

"Uiteindelijk zijn we niet aan sprinten toegekomen omdat Dylan ingesloten raakte. Desondanks heb ik een prima ploeg gezien die de controle nam. Vorig jaar was het twee of drie keer niet op een sprint uitgelopen."

"Dat willen we dit jaar persé voorkomen. Maarten en Jos hebben berenwerk geleverd in de laatste kilometers om de kopgroep terug te halen. Mike en Dylan zaten waar ze moesten zitten. Op naar morgen."

De BinckBank Tour telt zeven etappes in Nederland en België. Zondag eindigt de WorldTour-koers in Geraardsbergen. De winnaar van vorig jaar, de Sloveen Matej Mohoric, doet niet mee aan de huidige editie.