Sam Bennett heeft maandag de eerste etappe van de BinckBank Tour gewonnen. De Ierse renner van BORA-hansgrohe klopte in de massasprint in het Zeeuwse Hulst onder anderen Dylan Groenewegen.

Groenewegen kwam slechts als zevende over de finish. Zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma Mike Teunissen was op de derde plek de beste Nederlander.

Achter Bennett legde de Belg Edward Theuns beslag op de tweede plaats. Zijn pas 21-jarige landgenoot Jasper Philipsen werd vierde.

Bennett is dankzij zijn zege de eerste leider in de etappekoers door Nederland en België. De Pool Lukasz Wisniowski en de Deen Lars Bak staan dankzij bonificatieseconden die ze onderweg pakten tweede en derde in het klassement.

Het is voor de 28-jarige Bennett zijn achtste zege van het seizoen. Hij werd in juni Iers kampioen en boekte etappeoverwinningen in het Critérium du Dauphiné, de Ronde van Turkije (twee), Parijs-Nice, de Ronde van de Arabische Emiraten en de Ronde van San Juan.

Groenewegen raakt ingesloten in sprint

In de 167 kilometer lange vlakke rit van het Belgische Beveren naar Hulst reed er lange tijd een kopgroep van vier man vooruit. De Belgen Baptiste Planckaert en Aaron Verwilst werden als eersten ingerekend door het peloton, waar de ploeggenoten van Groenewegen veel kopwerk deden.

De andere twee vluchters, Bak en de Wisniowski, moesten pas op ruim twee kilometer van het einde capituleren. In het regenachtige Hulst raakte Groenewegen ingesloten in de sprint, doordat een renner van Trek-Segafredo de sprint aantrok voor Theuns en zich door het peloton liet terugzakken.

Theuns sprintte van kop af en leek op weg naar de zege, maar de Vlaming werd in de laatste meters geklopt door Bennett, die zijn sprint het beste timede.

De BinckBank Tour telt zeven etappes in Nederland en België. Zondag eindigt de WorldTour-koers in Geraardsbergen. De winnaar van vorig jaar, de Sloveen Matej Mohoric, doet niet mee aan de huidige editie.