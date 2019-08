Bondscoach Koos Moerenhout van de Nederlandse wielrenners baalt van het verloop van de wegwedstrijd bij de EK in Alkmaar. Zijn coureurs lieten zich in de slotfase van de levendige koers verrassen door de Italiaan Elia Viviani.

"Ik denk dat het publiek een mooie koers heeft gezien. Zelf hadden we op meer gehoopt, maar dat is er niet van gekomen. We waren niet op het juiste moment op de juiste plaats. Dan rijd je hier heel snel achter de feiten aan", zei Moerenhout na afloop tegen Wielerflits.

"Al vrij snel in de wedstrijd verlies je het overwicht. Dat komt op een gegeven moment weer goed, maar kost ook veel energie. Vervolgens maken de Italianen een mooie move en rijden we helemaal achter de feiten aan. Dan zijn er uiteindelijk weinig landen die nog de power en de wil hebben om terug te komen."

Met nog ruim 60 kilometer te gaan ontstond er door een tempoversnelling van de Italianen een sterke kopgroep van dertien man. Daarbij zaten met Viviani, Matteo Trentin, Davide Cimolai en Simone Consonni liefst vier Italianen en met Sebastian Langeveld slechts één Nederlander.

"Iedereen wist waar het kon gebeuren. Dan kun je niet over een verrassing spreken. Maar we waren niet in positie", aldus Moerenhout, die zag dat de overige Nederlanders in het peloton er niet in slaagden om iedereen terug te halen, waarna Viviani in een sprint-à-deux te sterk was voor de Belg Yves Lampaert.

"De jongens hebben er alles aan gedaan om Dylan (Groenewegen, red.) weer terug te krijgen. Het lukte niet om ernaartoe te rijden. Dat is gewoon balen. Het was hier gewoon heel lastig koersen. Ik denk dat je dat in alle categorieën ook terugziet. Overal zijn er sterke winnaars."

Het podium van de wegwedstrijd bij de mannen op de EK wielrennen. (Foto: Pro Shots)

'Ik had hier graag willen winnen'

Groenewegen is ook teleurgesteld dat hij niet mee kon doen om de zege. De kopman van Jumbo-Visma, die net als Viviani vorige maand een etappe won in de Tour de France, sprintte niet mee voor een ereplaats en eindigde als twaalfde.

"Of je dan vierde of twintigste wordt, maakt mij niet heel veel uit. Deze wedstrijd staat bij mij wel hoog aangeschreven. Ik had hier graag willen winnen, maar dat is niet gebeurd. Dat is jammer", zei hij tegen eveneens Wielerflits.

Groenewegen vond wel dat de Nederlanders in de openingsfase bij de les waren, maar hij constateerde dat het op de verkeerde plek brak, waarna de opgelopen schade simpelweg niet meer gerepareerd kon worden.

"We zaten bij de eerste twintig, maar het brak rond de veertiende plek. We hebben geprobeerd om het gat dicht te rijden, maar dat lukte niet. In de achtervolging bleef het op dertig, veertig seconden hangen. Toen we eenmaal aansloten, waren er alweer drie man weg."

Groenewegen kan niet lang rusten want hij moet komende week alweer meedoen aan de BinckBank Tour. Die WorldTour-koers door Nederland en België begint maandag met een vlakke etappe over 167,2 kilometer van Beveren naar Hulst, waardoor er meteen kansen liggen voor Groenewegen.