Elia Viviani heeft zondag de Europese titel op de weg veroverd. De dertigjarige Italiaan was in Alkmaar in een sprintje te sterk voor zijn Belgische medevluchter Yves Lampaert, normaal zijn teamgenoot bij Deceuninck-Quick-Step.

De Duitser Pascal Ackermann eindigde na 172,6 kilometer op 8 seconden als derde. De Noor Alexander Kristoff kwam op ruim een halve minuut als vierde over de streep. Dylan Groenewegen was op de twaalfde plek de beste Nederlander.

Viviani boekte zijn negende zege van 2019. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Matteo Trentin, die vorig jaar in Glasgow de Europese titel veroverde. De Italianen waren ook de aanstichters van de beslissing in de koers, door op ruim 60 kilometer van de streep een grote kopgroep te forceren, mét kopman Viviani.

"Dit is ongelooflijk. We hebben een volledig andere tactiek gebruikt dan we vanochtend dachten voor de start", zei de winnaar. "We dachten aan een massasprint, maar we besloten om de koers hard te maken en daardoor ontstond er een schifting. Dit is een van mijn mooiste zeges, omdat dit iets heel anders is dan een massasprint."

Harde wind zorgt direct voor waaiers

De mannen maakten er, net als de vrouwen een dag eerder, een levendige koers van op het vlakke parcours in Noord-Holland. En net als zaterdag, toen Amy Pieters de snelste was van een kopgroep van drie en goud pakte, kwam er geen massasprint.

Door de harde wind in de polder rond Alkmaar ontstonden er aan het begin van de mannenkoers direct waaiers. De meeste favorieten waren bij de les en toen de renners aankwamen bij het lokale circuit van 11,5 kilometer, dat elf keer moest worden afgelegd, zat er alweer een grote groep vooraan.

Met nog ruim 60 kilometer te gaan ontstond er door een tempoversnelling van de Italianen een sterke kopgroep van dertien man. Sebastian Langeveld was de enige Nederlander, terwijl er met Viviani en Ackermann twee topsprinters waren meegeslopen.

Italië had liefst vier vertegenwoordigers bij de vluchters (Viviani, Trentin, Davide Cimolai en Simone Consonni), maar de voorsprong op de achtervolgende groep van ruim dertig renners werd vooral door het werk van de Nederlandse ploeg niet veel groter dan een halve minuut.

De Nederlandse ploeg kreeg het gat met de kopgroep niet dicht. (Foto: Pro Shots)

Aanval Viviani zorgt voor beslissing

De samenwerking in de kopgroep was niet ideaal en met nog 26 kilometer te gaan versnelde Viviani. Hij kreeg alleen Ackermann en Lampaert in zijn wiel.

Het trio begon de voorlaatste ronde met een voorsprong van 41 seconden en die marge was bij het luiden van de bel zelfs gegroeid naar 48 tellen.

Het kopwerk van Frankrijk, Noorwegen en Groot-Brittannië in de achtervolgende groep had weinig effect op de voorsprong. Nederland nam met nog 11 kilometer te gaan het commando weer over, maar Langeveld, Tom Leezer en Dylan van Baarle kregen het gat niet kleiner dan 28 seconden.

Het trio vooraan wist zo dat het om de zege kon strijden en op 3,5 kilometer van de streep viel Lampaert aan. Ackermann kon niet mee, terwijl Viviani nog wel de benen had om naar zijn ploeggenoot bij Deceuninck-Quick-Step te springen. In de sprint was hij veel te sterk voor de Belg.

Het podium van de EK, met van links naar rechts Yves Lampaert, Elia Viviani en Pascal Ackermann. (Foto: Pro Shots)