Mathieu van der Poel heeft zondag voor de derde keer in zijn loopbaan een wereldbeker gewonnen in het mountainbiken. De Nederlander was op overtuigende wijze de sterkste in het Zwitserse Lenzerheide.

Van der Poel reed in de vijfde van in totaal zes ronden van 5 kilometer weg bij zijn Zwitserse medevluchter Nino Schurter en kwam uiteindelijk solo over de finish, met bijna een halve minuut voorsprong op de olympisch en wereldkampioen.

De 24-jarige Van der Poel en de 33-jarige Schurter maakten er een harde wedstrijd van. Het tweetal reed al op de eerste klim weg bij de anderen, waarna het vijf ronden lang stuivertje wisselen was en Van der Poel dus in de slotfase succesvol demarreerde.

Achter Van der Poel en Schurter werd de Zwitser Mathias Flückiger derde. Hij was de enige die in de openingsfase het tempo van Van der Poel en Schurter heel even kon volgen, maar haakte ook al snel weer af om zo zijn podiumplaats veilig te stellen.

Van der Poel is bezig aan een prima seizoen op de mountainbike. Hij won eerder een wereldbeker in Nové Mesto en Val di Sole en ook shorttrackraces in Albstadt, Nové Mesto, Les Gets, Val di Sole en vrijdag in Lenzerheide.

Van der Poel slaat de laatste wereldbeker van dit seizoen op 8 september in het Amerikaanse Snowshoe over, omdat hij zich dan wil voorbereiden op het WK wielrennen op de weg op 29 september in het Engelse Yorkshire.

Terpstra eindigt als tweede bij vrouwen

Anne Terpstra eindigde eerder op zondag in de vrouwenkoers als tweede in Lenzerheide. De Nederlandse moest haar meerdere erkennen in de Zweedse olympisch kampioene Jenny Rissveds, die na een moeilijke periode bezig is aan een comeback.

Terpstra gaf na vijf rondjes van 5 kilometer 25 seconden toe op Rissveds, die haar eerste zege boekte sinds de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.

De 25-jarige Rissveds besloot begin 2018 om te stoppen met koersen omdat ze kampte met een depressie, maar dit jaar keerde ze terug op het hoogste niveau. "Twee jaar geleden wilde ik niet eens meer leven en nu sta ik hier. Het is een erg emotioneel moment voor me", zei de winnares.

De Française Pauline Ferrand-Prévot eindigde als derde. Wereldbekerleidster Jolanda Neff kwam in eigen land mede door pech niet verder dan de achtste plek. Anne Tauber was de tweede Nederlandse op plaats elf.

Terpstra schreef vorige maand geschiedenis door in Andorra als eerste Nederlandse vrouw ooit een wereldbekerzege te boeken in het mountainbiken. De tweede plek in Lenzerheide is haar tweede podiumplaats van het seizoen.