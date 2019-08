Jumbo-Visma gaat volgende week in de BinckBank Tour met Dylan Groenewegen op jacht naar dagzeges. Mike Teunissen is een van de helpers van de topsprinter in de WorldTour-koers door België en Nederland.

De Nederlanders Timo Roosen en Jos van Emden, de Belgen Maarten Wynants en Laurens De Plus en de Duitser Paul Martens zijn de andere renners in de Jumbo-Visma-ploeg.

De 26-jarige Groenewegen heeft één ritzege in de BinckBank Tour op zijn erelijst staan. In 2016 won hij de eerste etappe in de koers die toen nog de Eneco Tour heette. Vorig jaar kwam de sprinter niet verder dan twee zesde plaatsen.

Groenewegen rijdt zondag bij de EK in Alkmaar zijn eerste wedstrijd sinds de Tour de France, waarin de geboren Amsterdammer één ritzege pakte. Teunissen won de eerste etappe in Frankrijk en droeg twee dagen de gele trui, terwijl De Plus een belangrijke helper was van Steven Kruijswijk.

De BinckBank Tour start maandag met een vlakke etappe van het Belgische Beveren naar het Zeeuwse Hulst en duurt zeven dagen. Vorig jaar ging de eindzege naar de Sloveen Matej Mohoric.