Amy Pieters had in de finale van het Europees kampioenschap op de weg in Alkmaar al het gevoel dat haar kansen op het goud groot waren. De Noord-Hollandse greep zaterdag voor eigen publiek ook de titel.

"Ik ben heel blij dat ik het zo heb kunnen afmaken", jubelde Pieters na afloop van de wedstrijd bij de NOS. "Ik wilde vandaag een mooie koers rijden. Het is vlak bij huis en een mooie koers hier. Uiteindelijk waren we zo lang voorop dat ik dacht: nu wil ik hier winnen ook."

De 28-jarige Pieters liet in de sprint van een kopgroep van drie rensters de Italiaanse Elena Cecchini (tweede) en de Duitse Lisa Klein (derde) overtuigend achter zich. Het trio was na vier van de tien rondes over 11,5 kilometer weggereden en werd niet meer achterhaald.

De voorsprong op het peloton bleef lange tijd rond de twee minuten schommelen. Bij de bel voor de slotronde was daar nog 44 seconden van over, maar Pieters maande haar landgenotes in de achtervolgende groep aan om het gat met de kopgroep niet dicht te rijden.

"Ik was zelfverzekerd genoeg om te zeggen dat ze niet meer hoefden te rijden, want ik merkte dat ik beter reed dan die andere twee", liet ze weten. "Je moet het dan alsnog doen, maar je voelt vaak zelf aan hoe je kansen zijn en ik had vandaag het idee dat die goed waren."

Amy Pieters troeft medevluchters Elena Cecchini en Lisa Klein overtuigend af in de sprint. (Foto: Pro Shots)

'Met de wind was het een heel zware dag'

Pieters was weliswaar oppermachtig in de sprint, maar ze had het behoorlijk lastig met de weersomstandigheden. Op de vlakke wegen in Alkmaar hadden de rensters namelijk te maken met zeer harde wind.

"Het was echt heel zwaar", vond de geboren Haarlemse. "Het is een mooi, maar onwijs zwaar rondje en het leek misschien heel makkelijk, maar met de wind was het een heel zware dag."

Voor Pieters is het haar grootste succes in haar carrière op de weg. Eerder won ze onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, de Ronde van Drenthe en etappes in de Energy Women's Tour. Op de baan werd ze eerder dit jaar samen met Kirsten Wild wereldkampioen op de koppelkoers.