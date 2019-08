Amy Pieters heeft zaterdag in Alkmaar de Europese titel op de weg veroverd. De Nederlandse was na 115 kilometer de sterkste van een kopgroep van drie rensters.

De 28-jarige Pieters rekende in de sprint af met de Italiaanse Elena Cecchini (tweede) en de Duitse Lisa Klein (derde). De geboren Haarlemse hield haar twee medevluchters overtuigend achter zich in het winderige Alkmaar.

Het trio was na vier van de tiende rondes over 11,5 kilometer weggereden. De voorsprong op het peloton bleef lange tijd rond de twee minuten schommelen. Bij de bel voor de slotronde was daar nog 44 seconden van over, maar de achtervolgende groep kon het gat niet meer dichten.

Nederlands kampioene Lorena Wiebes won op 25 seconden van haar landgenote de sprint om de vierde plaats. Kirsten Wild was op de zesde plaats de derde Nederlandse die in de top tien eindigde.

Voor Pieters is het haar grootste succes in haar carrière op de weg. Eerder won ze onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, de Ronde van Drenthe, de GP van Plouay, de Healthy Ageing Tour en etappes in de Energy Women's Tour.

Pieters werd dit jaar ook wereldkampioene op koppelkoers

Ook op de baan is de Noord-Hollandse succesvol. Eerder dit jaar veroverde ze samen met Wild de wereldtitel op de koppelkoers en vorig jaar won het duo zilver op dit onderdeel. Op de EK werden Pieters en Wild tweemaal derde op de koppelkoers.

Pieters is de derde Nederlandse die de Europese titel op de weg pakte. In 2016 won Anna van der Breggen de eerste editie en een jaar later ging Marianne Vos met de overwinning aan de haal. Vorig jaar moest Vos achter de Italiaanse Marta Bastianelli genoegen nemen met het zilver.

Voor Pieters is het haar tweede gouden medaille op deze EK. Afgelopen woensdag werd ze met de Nederlandse equipe Europees kampioen op de gemengde ploegentijdrit, dat voor het eerst op het programma stond.

De titel van Pieters was het vijfde Nederlandse goud in Alkmaar. Eerder werd Ellen van Dijk Europees kampioene tijdrijden en triomfeerden Ilse Pluimers (wegrace) en Shirin van Anrooij (tijdrit) bij de junioren.