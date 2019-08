Alberto Dainese heeft zaterdag bij de Europees kampioenschappen wielrennen de wegtitel bij de beloften veroverd. De 21-jarige Italiaan was in Alkmaar na 138 kilometer de snelste in de massasprint.

De Deen Niklas Larsen werd door Dainese naar het zilver verwezen, Rait Ärm uit Estland legde beslag op het brons in de wegwedstrijd voor renners onder de 23 jaar.

Nederland, dat met onder meer vier gouden medailles tot nu toe zeer succesvol is op de EK in eigen land, bleef dit keer buiten de medailles. Nils Eekhoff was op de vijfde plaats de beste landgenoot.

De organisatie had een parcours van twaalf ronden van 11,5 kilometer uitgetekend. Voor de start van de koers werd een minuut stilte gehouden voor de begin deze week in de Ronde van Polen overleden Bjorg Lambrecht. De Belg (22) had op basis van zijn leeftijd kunnen starten in Alkmaar.

Succesvolle Dainese maakt overstap naar Sunweb

Dainese tekende begin deze maand een tweejarig contract bij Team Sunweb. De Italiaan verbond zich tot eind 2021 aan de ploeg van onder anderen Tom Dumoulin.

Voor Dainese is de Europese titel een kroon op een uiterst succesvol seizoen. Eerder won hij een etappe en het puntenklassement in de Ronde van Normandië, drie etappes in de Ronde van Bretagne en de eendagskoers Entre Brenne et Montmorillonnais.