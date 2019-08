Mathieu van der Poel heeft voor de vijfde keer dit jaar de shorttrackrace in een wereldbeker mountainbike gewonnen. De Europees kampioen was vrijdag de sterkste in het Zwitserse Lenzerheide.

De 24-jarige Van der Poel bleef de Braziliaan Henrique Avancini nipt voor door hem in de laatste meters van zich af te schudden. Het podium werd gecompleteerd door de Zwitser Nino Schurter, die op vijf seconden als derde over de finish kwam.

Eerder dit jaar won Van der Poel ook de shorttrackraces in het Duitse Albstadt, het Tsjechische Nové Mesto, het Franse Les Gets en het Italiaanse Val di Sole. Vorige week boekte hij in Val di Sole ook zijn tweede wereldbekerzege van het seizoen op crosscountry. Vorige maand greep hij de Europese titel op dit onderdeel.

Zondag krijgt Van der Poel de kans om zijn derde wereldbekerzege op crosscountry te boeken. Dan komen de renners in actie op het grote circuit in Lenzerheide en heeft de Nederlander dankzij zijn winst van vrijdag de beste startpositie.

Behalve op de mountainbike was Van der Poel dit jaar zeer succesvol op de weg en in het veldrijden. Zo schreef hij op spectaculaire wijze de Amstel Gold Race op zijn naam en werd tevens wereldkampioen veldrijden.

Van der Poel heeft als doel om volgend jaar als mountainbiker goud te pakken bij de Olympische Spelen in Tokio. Hij laat later dit jaar wel het WK schieten, omdat hij er de voorkeur aan geeft als wielrenner mee te doen aan het WK op de weg.