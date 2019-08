Pavel Sivakov heeft vrijdag de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De Rus van Team INEOS verdrong Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard in de door Matej Mohoric gewonnen slotrit van de eerste plek in het algemeen klassement.

Sivakov begon met een achterstand van vier seconden op Vingegaard, die donderdag zijn eerste profzege boekte en tevens de leiding in het klassement greep. De Deen moest in de laatste etappe op 30 kilometer van de meet lossen en kwam op flinke achterstand binnen.

De 22-jarige Sivakov hield wel stand in de groep met favorieten en bleef zo in de eindrangschikking de Australiër Jai Hindley twee seconden voor. De Italiaan Diego Ulissi eindigde op twaalf tellen als derde. Antwan Tolhoek is op de dertiende plaats de beste Nederlander in het klassement.

Voor Sivakov is het zijn eerste overwinning in een WorldTour-koers en zijn tweede eindzege van dit seizoen. In april schreef hij de Ronde van de Alpen op zijn naam en boekte in die koers ook zijn eerste ritzege in zijn carrière. Ook werd het Russische talent dit jaar negende in de Giro d'Italia.

Mohoric wint na solo van 45 kilometer

De laatste etappe in Polen voerde het peloton over ruim 153 heuvelachtige kilometers van en naar Bukowina. Al snel ontstond een kopgroep waartoe onder anderen Mohoric behoorde. De Sloveen van Bahrain Merida begon op 45 kilometer van de finish aan een indrukwekkende solo en werd niet meer achterhaald door de concurrentie.

De 24-jarige Mohoric boekte zijn eerste overwinning van het seizoen. Eerder in zijn loopbaan won hij onder meer een etappe in de Giro d'Italia en de Vuelta a España en het eindklassement van de BinckBank Tour.

De Amerikaan Neilson Powless van Jumbo-Visma kwam op bijna een minuut achterstand van Mohoric als tweede over de eindstreep. De Italiaan Gianluca Brambilla werd op iets meer dan een minuut derde en de favorietengroep passeerde op ruim twee minuten de meet.

De Ronde van Polen werd maandag opgeschrikt door het overlijden van Bjorg Lambrecht. De Belg botste tijdens de derde etappe hard op een betonnen buis en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.