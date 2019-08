Junioren Ilse Pluimers en Sofie van Rooijen hebben vrijdag de zevende en achtste Nederlandse medaille binnengehaald bij de EK wielrennen in Alkmaar. Pluimers pakte bij de wegwedstrijd het vierde Nederlandse goud en Van Rooijen reed naar het zilver.

In de etappe over 69 kilometer bleef de zeventienjarige Pluimers een grote groep net voor. In de sprint achter haar was de even oude Van Rooijen de snelste, voor de Française Kristina Nenadovic.

Donderdag hadden Ellen van Dijk (voor de vierde keer op rij Europees kampioen) en Lucinda Brand (brons) bij de tijdrit voor vrouwen voor de vijfde en zesde Nederlandse medaille gezorgd.

Eerder pakten Bauke Mollema, Ramon Sinkeldam, Koen Bouwman, Amy Pieters, Riejanne Markus en Floortje Mackaij de titel op het nieuwe onderdeel gemengde ploegentijdrit. Bij de junioren was er op de tijdrit goud voor Shirin van Anrooij, zilver voor Lars Boven en brons voor Enzo Leijnse.

Later op vrijdag staat nog de wegwedstrijd op het programma bij de vrouwen onder 23 jaar en de mannen junioren. De EK wielrennen duren nog tot en met zondag.

Ilse Pluimers komt juichend over de streep in Alkmaar. (Foto: Getty Images)