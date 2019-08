Jonas Vingegaard heeft donderdag de zesde etappe in de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De Deen bezorgde Jumbo-Visma de veertigste overwinning van het seizoen én pakte de leiding in het algemeen klassement.

Vingegaard toonde zich de sterkste in de koninginnenrit van Zakopane naar Koscielisko over 160 kilometer. Hij bleef 4 kilometer van de meet alleen over met de Rus Pavel Sivakov en de Australiër Jai Hindley en zegevierde in de sprint.

De Colombiaanse nummer vier Sergio Higuita kwam op acht seconden van Vingegaard over de streep. De Pool Rafal Majka finishte twee tellen later en completeerde de top vijf.

Voor de 22-jarige Vingegaard is het zijn eerste zege in de WorldTour. Het talent is bezig aan zijn eerste jaar bij Jumbo-Visma. Zijn ploeggenoot Antwan Tolhoek kwam als veertiende over de finish in Koscielisko.

Door zijn overwinning mag Vingegaard zich de nieuwe leider in het algemeen klassement noemen. Sivakov volgt op vier seconden en nummer drie Hindley heeft zes tellen goed te maken op de Deen van Jumbo-Visma.

De Ronde van Polen duurt nog tot en met vrijdag. De zesde rit was de tweede reguliere etappe na het overlijden van Bjorg Lambrecht. De Belg botste maandag tijdens de derde rit hard op een betonnen buis en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.