Remco Evenepoel heeft donderdag indruk gemaakt door de Europese titel tijdrijden te veroveren. De pas negentienjarige Belg deed het minst lang over de vlakke rit van 22,4 kilometer in Alkmaar.

Evenepoel noteerde een tijd van 24 minuten en 55 seconden en dat was meer dan genoeg voor het goud. De Deen Kasper Asgreen was achttien seconden trager en eindigde als tweede, vlak voor de Italiaan Edoardo Affini (+0.20).

Voor Evenepoel is het zijn tweede grote succes in korte tijd. Het toptalent van Deceuninck-Quick-Step, bezig aan zijn eerste jaar bij de senioren, schreef zaterdag verrassend Clásica San Sebastián op zijn naam in zijn eerste WorldTour-wedstrijd.

Eerder dit jaar vierde Evenepoel al successen in kleinere koersen. Zo won hij het eindklassement in de Ronde van België en het jongerenklassement in de Ronde van San Juan. Bij de junioren veroverde het aanstormende talent in 2018 zowel de wereldtitel als de Europese titel bij het tijdrijden én op de weg.

Remco Evenepoel is moegestreden na zijn winnende tijdrit. (Foto: Pro Shots)

Nederlanders buiten de top vijf

De Nederlanders kwamen niet in de buurt van het podium in Alkmaar, al eindigden ze wel in de top tien. Jos van Emden deed 31 seconden langer over zijn tijdrit dan Evenepoel en eindigde als achtste. Sebastian Langeveld werd tiende op 58 seconden van de winnende Belg.

De 34-jarige Van Emden gold als outsider voor de titel in Alkmaar. De routinier van Jumbo-Visma, die in 2017 de afsluitende tijdrit in de door Tom Dumoulin gewonnen Giro d'Italia op zijn naam schreef, kroonde zich eind juni tot Nederlands kampioen tijdrijden.

Bij de vrouwen was er eerder op donderdag wel Nederlands succes. Ellen van Dijk kroonde zich voor het vierde jaar op rij tot Europees kampioen tijdrijden en Lucinda Brand, die Team Sunweb na dit seizoen voor Trek-Segafredo verruilt, eindigde als derde.

De Europese kampioenschappen wielrennen zijn woensdag begonnen en duren tot en met zondag. Nederland boekte op de openingsdag al succes door goud te veroveren op de gemengde ploegentijdrit, een nieuw onderdeel.