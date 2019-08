Ellen van Dijk is donderdag voor de vierde keer op rij Europees kampioene tijdrijden geworden. Lucinda Brand legde in Alkmaar beslag op het brons.

Van Dijk legde het ruim 22 kilometer lange parcours af in een tijd van 28 minuten en 7 seconden. De Duitse Lisa Klein werd tweede (28.36) en Brand klokte 28.59.

Voor Trek-Segafredo-renster Van Dijk is de overwinning in Alkmaar haar vijfde grote internationale succes op de tijdrit. Naast haar vier Europese titels werd ze in 2013 wereldkampioen. Bij het WK van drie jaar geleden was er zilver.

Van Dijk boekte bovendien haar derde zege van het seizoen. Begin april was ze de beste in Dwars door Vlaanderen en twee maanden later won ze een tijdrit in de Internationale Lotto Thüringen Ladies Tour.

Wereldkampioene tijdrijden Annemiek van Vleuten ontbrak bij de EK, maar is volgende maand wel present in Yorkshire om haar regenboogtrui te verdedigen. Van Dijk doet ook mee bij het WK.

Ellen van Dijk in actie tijdens haar winnende tijdrit. (Foto: Getty Images)

Al vijf Nederlandse medailles op EK

Nederland staat nu op vijf medailles bij de EK in Alkmaar. Woensdag pakten Bauke Mollema, Ramon Sinkeldam, Koen Bouwman, Amy Pieters, Riejanne Markus en Floortje Mackaij de titel op het nieuwe onderdeel gemengde ploegentijdrit.

Bij de junioren was er op de tijdrit goud voor Shirin van Anrooij, zilver voor Lars Boven en brons voor Enzo Leijnse.

Later op donderdag staat de tijdrit voor mannen op het programma. Zaterdag is de wegwedstrijd bij de vrouwen en zondag worden de EK afgesloten met de wegwedstrijd voor mannen.