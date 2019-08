Luka Mezgec heeft woensdag de vijfde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Sloveen van Mitchelton-SCOTT was de sterkste in de sprint van een uitgedund peloton.

Het is de tweede ritzege voor Mezgec, nadat hij eerder al de tweede etappe had gewonnen. In de rit van Wieliczka naar Bielsko-Biala liet hij woensdag de Spanjaard Eduard Prades en de Brit Ben Swift achter zich. De Duitser Pascal Ackermann behoudt de leiding.

Het was de eerste etappe die door de renners voluit werd gereden, nadat de etappe van dinsdag geneutraliseerd was na de dood van Bjorg Lambrecht op maandag. De renners van zijn ploeg Lotto Soudal mochten toen als eerbetoon als eersten over de finish.

De coureurs van de Belgische formatie gingen ook woensdag van start. De ploegleiding liet de renners daarin vrij, maar zij kozen er allemaal voor om door te koersen om hun overleden ploeggenoot op die manier te eren.

Verschillende renners van Lotto Soudal zaten woensdag in de aanval, maar Jelle Wallays, Harm Vanhoucke en Carl Fredrik Hagen wisten alle drie niet uit de greep van het peloton te blijven, waarna een sprint voor de beslissing zorgde.

De Ronde van Polen duurt nog tot en met vrijdag. De twee slotritten gaan allebei over geaccidenteerd parcours.