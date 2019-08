De renners van Lotto Soudal hebben besloten om woensdag weer van start te gaan in de vijfde etappe van de Ronde van Polen. De ploegleiding had hen vrijgelaten in de keuze om al dan niet weer op de fiets te stappen na het overlijden van Bjorg Lambrecht op maandag.

De 22-jarige Belg overleed aan de gevolgen van een zware valpartij in de derde etappe. Als eerbetoon werd de vierde etappe dinsdag geneutraliseerd.

Lambrecht stond te boek als een groot talent. Vorig jaar werd de Vlaming tweede op het WK voor beloften.

Dit seizoen beleefde Lambrecht zijn doorbraak met hoge klasseringen in de Ardense klassiekers. Zo eindigde hij als zesde in de Amstel Gold Race, werd hij vierde in de Waalse Pijl en vijfde in de Brabantse Pijl.

Etappe van dinsdag was eerbetoon aan Lambrecht

De zes ploeggenoten van Lambrecht - de Belgen Sander Armée, Harm Vanhoucke, Jelle Wallays en Enzo Wouters, de Noor Carl Fredrik Hagen en de Pool Tomasz Marczynski - reden dinsdag in de ingekorte etappe in een laag tempo kort voor het peloton uit en kwamen als eerste over de finish. Er werd geen winnaar uitgeroepen.

Woensdag om 12.45 uur zijn de renners van Lotto Soudal van start gegaan in de vijfde etappe. Ze hebben zelf besloten te rijden en doen dat voor Lambrecht, zo laat Lotto Soudal weten. De Belgische ploeg huurde een traumaspecialist die de renners bijstaat in het verwerkingsproces in. Hij adviseert de renners om collectief te rouwen.

De Duitser Pascal Ackermann van BORA-hansgrohe draagt de leiderstrui in de Poolse WorldTour-koers. Er staan nog drie heuvelachtige etappes op het programma, waarvan de laatste op vrijdag.