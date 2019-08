Teammanager Marc Sergeant van Lotto Soudal is diep bedroefd door de dood van zijn renner Bjorg Lambrecht. De pas 22-jarige Belg kwam maandag om bij een harde valpartij in de derde ronde van de Ronde van Polen.

"Het leek een dag te worden zoals er zoveel zijn. Tot ik het nieuws hoorde dat Bjorg zwaar gevallen was en het er niet goed uitzag. Dat was een donderslag bij heldere hemel. Iedere minuut duurt dan een uur. Onwezenlijk", zei Sergeant dinsdag tegen Sporza.

Lambrecht reed maandag halverwege de etappe over 150 kilometer van Chorzów naar Zabrze een greppel in, waarna hij tegen een betonnen rioolbuis viel. Hij moest eerst gereanimeerd worden voordat hij naar een ziekenhuis kon worden gebracht. De artsen konden daar zijn leven niet meer redden.

"Volgens Mario Aerts, die onze ploegleider is in Polen, heeft Bjorg wellicht een achterwiel geraakt. Normaal gezien beland je dan in een grachtje, maar hij botste met zijn borst vol op een betonnen muurtje. De impact moet zo hard geweest zijn, waardoor zijn ingewanden geraakt zijn", vertelt Sergeant.

"De eerste tien minuten was hij nog bij bewustzijn en dachten we: dat komt nog goed. Maar daarna verloor hij het bewustzijn. Hij heeft zwaar gevochten voor zijn leven, ze hebben hem lang gereanimeerd, maar volgens de arts was de schade te groot om nog in leven te blijven."

'Zijn lach en spontaniteit zullen mij bijblijven'

Lambrecht was een groot klimtalent. Hij werd vorig jaar tweede op het WK voor beloften en beleefde dit seizoen zijn doorbraak met hoge klasseringen. Zo eindigde hij als zesde in de Amstel Gold Race en werd hij vierde in de Waalse Pijl.

"Ze noemden hem 'matchbox' vanwege zijn kleine gestalte. Maar hij had wel een grote toekomst voor zich: hij werd tweede in de Ronde van de Toekomst, na Bernal, was tweede op het WK voor beloften. En dit jaar drukte hij zijn stempel op de Ardense koersen. Het zag er veelbelovend uit", aldus Sergeant.

"Daarnaast was het ook een spontane, eerlijke jongen. We hadden nooit problemen met hem. Hij was wel wat vergeetachtig, vergat soms weleens een kous of zo. Maar toch zullen vooral zijn lach en zijn spontaniteit mij bijblijven."

De overige rijders van Lotto Soudal stapten dinsdag ondanks het drama gewoon weer op de fiets voor de vierde etappe van de Ronde van Polen. De rit is geneutraliseerd. De renners rijden gezamenlijk naar de finish, maar de etappe zal geen winnaar opleveren. Lotto Soudal komt als eerste ploeg over de streep.

"Het kan helpen om er met andere jongens over te praten. Vanavond zullen we dan evalueren hoe die ervaring was. Hebben ze er nog zin in? Heeft het nog wel zin? Soms is het beter om alles af te reageren op je fiets. Anders dreig je jezelf te verliezen in het onwezenlijke", besluit Sergeant.