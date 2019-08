Lotto Soudal, de ploeg van de maandag omgekomen renner Bjorg Lambrecht (22), gaat dinsdag van start tijdens de vierde etappe van de Ronde van Polen. De Belgische wielerformatie doet dat om Lambrecht eer te bewijzen.

De vierde etappe van de Ronde van Polen wordt geneutraliseerd. De renners rijden gezamenlijk naar de finish, maar de rit zal geen winnaar opleveren. Lotto Soudal komt als eerste ploeg over de streep.

Maandag overleed Lambrecht aan de gevolgen van een zware val in de derde etappe. Hij reed halverwege de rit over 150 kilometer van Chorzów naar Zabrze een greppel in, waarna hij tegen een betonnen rioolbuis viel.

De Belg moest eerst gereanimeerd worden voordat hij naar een ziekenhuis kon worden gebracht. De artsen konden daar zijn leven niet meer redden, omdat de verwondingen die hij had opgelopen, daarvoor te zwaar waren.

Lambrecht was groot klimtalent

Lambrecht was een groot klimtalent en hij werd vorig jaar tweede op het WK voor beloften. Hij beleefde dit seizoen zijn doorbraak met hoge klasseringen. Zo eindigde hij als zesde in de Amstel Gold Race en werd hij vierde in de Waalse Pijl.

Maandag was nog onduidelijk of Lotto Soudal mee zou doen aan de vierde etappe van de Ronde van Polen. De ploegleiding liet de renners daar vrij in, maar die stappen dus allemaal dinsdag weer op de fiets.

Lotto Soudal schreef maandag ontdaan te zijn door het nieuws over Lambrecht. "De grootste tragedie die de familie, vrienden en ploeggenoten van Lambrecht kon overkomen is werkelijkheid. Rust in vrede Bjorg."