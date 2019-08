Het wielerpeloton heeft maandag geschokt en verdrietig gereageerd op de dood van de Belg Bjorg Lambrecht. De 22-jarige renner van Lotto Soudal stond te boek als een groot klimtalent.

Lambrecht kwam maandag in de derde rit van de Ronde van Polen hard ten val en moest ter plekke worden gereanimeerd. Hij werd naar een ziekenhuis vervoerd, maar daar konden doktoren weinig voor hem betekenen.

"De grootste tragedie die mogelijkerwijs had kunnen gebeuren voor de familie, vrienden en teamgenoten van Bjorg, is helaas bewaarheid", meldde zijn ploeg in een tweet. "Rust in vrede Bjorg."

Zijn ploeggenoten melden op Twitter 'Matchbox' te zullen missen. "Altijd in voor een grap, lief tegen iedereen en nu te vroeg van ons ontnomen", schrijft Jasper De Buyst. Tiesj Benoot zegt zijn maatje te zullen missen.

De Belgische ploeg krijgt van onder meer alle ploegen uit de World Tour steunbetuigingen, waaronder het Nederlandse Jumbo-Visma. "Het doet ons verdriet om dit te horen. We zijn in onze gedachten bij Bjorgs familie, vrienden en zijn team."

'Een van pijlers van Belgisch wielrennen '

De Duitser Pascal Ackermann won in de massasprint de derde rit in Polen, maar hij beleefde daar naar eigen zeggen weinig plezier aan. "Het resultaat doet er vandaag niet toe. Ik ben kapot van dit vreselijke nieuws en wil persoonlijk mijn condoleances aan alle betrokkenen overbrengen."

Wielerbond UCI stelt in een korte verklaring geschokt te zijn. "We hebben met veel verdriet kennis genomen dat de beloftevolle renner Bjorg Lambrecht is overleden. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en team."

Wielercommentator Michel Wuyts van Sporza noemt Lambrecht met de talenten Remco Evenepoel en Jasper Philipsen "een van de drie pijlers waarop ons wielrennen gebaseerd zou worden."

"Dit verlies komt enorm zwaar aan. Dit slaat diepe wonden, zeker bij zijn ploeg Lotto Soudal. Op zijn domein zou de ploeg helemaal op hem georiënteerd worden. Hij was een mondige jongen, bijdehand en de toekomst voor Lotto Soudal."