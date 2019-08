De Belgische wielrenner Bjorg Lambrecht is maandag na een zware valpartij in de Ronde van Polen gereanimeerd. De 22-jarige renner van Lotto Soudal is vervolgens naar een ziekenhuis vervoerd.

Het incident gebeurde tijdens de derde etappe van de koers uit de World Tour, in een vlakke etappe van Chorzów naar Zabrze. De rit werd in regenachtige omstandigheden verreden.

Volgens de organisatie reed Lambrecht tegen een obstakel aan. Hij is ter plekke door de rondeartsen gereanimeerd, die zijn vitale organen weer aan de gang kregen.

De Belg is vervolgens per ambulance naar een ziekenhuis in Rybnik vervoerd en overgedragen aan specialisten. De organisatie berichtte in eerste instantie dat Lambrecht per helikopter zou worden vervoerd, maar dat liet zijn toestand niet toe. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend.

Lambrecht is bezig aan zijn tweede profseizoen bij Lotto Soudal. Hij staat bekend als een groot klimtalent en won tijdens het afgelopen Critérium du Dauphiné het jongerenklassement.

Hij boekte vorig jaar in de Ronde van de Fjorden zijn voorlopig enige profzege door de derde etappe voor zijn rekening te nemen.