Wielrenner Bjorg Lambrecht is maandag overleden aan de gevolgen van een zware valpartij. De Belg ging onderuit tijdens de derde etappe van de Ronde van Polen.

De 22-jarige Lambrecht reed in de rit van Chorzów naar Zabrze een gracht in en knalde tegen een betonnen duiker (buis) aan. Hij werd ter plekke gereanimeerd, waarna hij naar een ziekenhuis in Rybnik werd vervoerd.

Artsen konden het leven van de renner van Lotto Soudal niet meer redden, bevestigt zijn ploeg. De verwondingen die Lambrecht had opgelopen waren daarvoor te zwaar. In overleg met de renners is besloten om dinsdag gewoon weer te starten, al zal dat op gepaste wijze gebeuren.

Wedstrijddokter Ryszard Wiśniewski was snel ter plaatse. "Hij is met een enorme impact op een betonnen duiker gebotst", zegt hij tegen Sporza. "De artsen in het ziekenhuis van Rybnik hebben er alles aan gedaan om hem te redden, maar dat is helaas niet gelukt. Ik werk al jaren in de Ronde van Polen en heb dit nog nooit meegemaakt. Dit doet heel veel pijn."

Lambrecht was in voorbereiding op Vuelta

Lambrecht was bezig aan zijn tweede profseizoen bij Lotto Soudal. Hij stond bekend als een groot klimtalent en won tijdens het afgelopen Critérium du Dauphiné het jongerenklassement.

De Belg maakte dit jaar ook veel indruk in de Ardense klassiekers. Hij eindigde als zesde in de Amstel Gold Race, werd vierde in de Waalse Pijl en kwam in de Brabantse Pijl als vijfde over de finish.

Hij boekte vorig jaar in de Ronde van de Fjorden zijn enige profzege door de derde etappe voor zijn rekening te nemen.

Lambrecht reed de Ronde van Polen als voorbereiding op de Ronde van Spanje. Hij maakte vorig jaar zijn debuut in een grote ronde in de Vuelta en zou daar dit jaar voor eigen kansen hebben mogen gaan.

Vierde Belg in korte tijd die tijdens koers overlijdt

Lambrecht is de vierde Belgische profwielrenner in korte tijd die tijdens een wedstrijd is overleden. Vorig jaar stierf Michael Goolaerts aan de gevolgen van een hartstilstand die hij opliep tijdens Parijs-Roubaix.

Begin 2016 liet Antoine Demotié het leven, nadat hij in Gent-Wevelgem door een motor was aangereden. In diezelfde periode stierf Daan Myngheer, nadat hij het tijdens het Critérium International een hartstilstand kreeg.

Vanuit het peloton is geschokt gereageerd op het overlijden van Lambrecht. Verschillende ploegen hebben via Twitter hun steun betuigd aan de familie, vrienden en ploeg van de renner.