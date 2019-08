Tom Dumoulin moet ook deelname aan de Vuelta a España uit zijn hoofd zetten. De kopman van Team Sunweb heeft nog te veel last van zijn knie, laat een woordvoerder van de ploeg maandag weten.

De 28-jarige Dumoulin raakte in de eerste week van de Giro d'Italia bij een harde val geblesseerd aan zijn knie. De Limburger moest de Ronde van Italië verlaten en was ook niet fit genoeg om vorige maand mee te doen aan de Tour de France.

Team Sunweb had enige hoop dat Dumoulin eind augustus wel aan de start van de Ronde van Spanje zou kunnen staan, maar hij is dus nog niet voldoende hersteld. Begin juli werd al bekend dat Dumoulin voorlopig geen intensieve trainingsarbeid mag verrichten.

"De afgelopen drie weken is de focus op het halen van de Tour de France verschoven naar de focus op volledig herstel", zei teamarts Anko Boelens toen al. "Dat zal ook in de komende periode het geval zijn. Pas daarna zullen we ons richten op nieuwe doelen voor de toekomst."

Deelname aan WK nog onduidelijk

Het is niet bekend of Dumoulin wel fit genoeg is om eind september mee te doen aan de WK in het Engelse Yorkshire. De tijdrit bij de mannen staat woensdag 25 september op het programma en de wegwedstrijd wordt op zondag 29 september verreden.

Het kan zelfs zo zijn dat Dumoulin door zijn knieblessure zijn laatste wedstrijd voor Team Sunweb al heeft gereden. De Giro-winnaar van 2017 wordt de laatste tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Jumbo-Visma.

De 74e editie van de Ronde van Spanje begint op zaterdag 24 augustus met een vlakke ploegentijdrit. De laatste grote ronde van het jaar wordt op zondag 15 september afgesloten met een vlakke rit naar Madrid.