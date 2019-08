Mikel Landa rijdt volgend wielerseizoen voor Bahrain Merida. De 29-jarige Spanjaard komt over van het Spaanse Movistar. Elia Viviani verruilt Deceuninck-Quick-Step voor Cofidis.

De overstap van Landa hing al enige tijd in de lucht. Diverse media meldden eind april al dat hij naar Bahrain Merida zou vertrekken, maar transfers mogen in de wielerwereld pas vanaf 1 augustus officieel worden bekendgemaakt.

"We zijn ontzettend blij dat we Mikel in ons team mogen verwelkomen", zegt teammanager Brent Copeland op de site van Bahrain Merida. "Met zijn ongelooflijke kwaliteiten als klimmer brengt hij spektakel in de koers en dat maakt hem bovendien een van de competitiefste renners in de grote rondes."

Landa reed sinds 2018 voor Movistar, maar hij wist in twee jaar geen grote successen te boeken met de Spaanse wielerploeg. De klimmer deed dit jaar mee aan de Giro d'Italia en de Tour de France, waarin hij respectievelijk als vierde en zesde eindigde in het algemeen klassement.

Eerder in zijn loopbaan reed Landa voor onder meer Astana en Team Sky. Hij eindigde één keer op het eindpodium van een grote ronde (derde in Giro 2015) en heeft vier dagoverwinningen op zijn naam staan, waarvan drie in de Ronde van Italië en één in de Vuelta a España

Landa is bij Bahrain Merida de opvolger van Vincenzo Nibali. De Italiaan rijdt komend seizoen voor Trek-Segafredo, waar ook Bauke Mollema onder contract staat. Het is niet duidelijk voor welke periode Landa heeft getekend bij Bahrain Merida.

Viviani verlaat Quick-Step voor Cofidis

Viviani laat Quick-Step na twee seizoenen achter zich voor Cofidis. De dertigjarige Italiaan, die in 2018 een contract tekende bij het toenmalige Quick-Step-Floors, verbindt zich voor minstens een jaar aan de Franse ploeg.

Cofidis heeft met Nacer Bouhanni al een sprinter in huis, maar de 29-jarige Fransman wordt al enige tijd in verband gebracht met een vertrek. Bouhanni boekte dit seizoen nog geen enkele dagzege.

Viviani, die in zijn loopbaan al negen etappes in grote rondes won, reed dit jaar de Giro en de Tour. In de Ronde van Italië moest hij in de twaalfde etappe opgeven. Viviani reed de Ronde van Frankrijk wel uit en won bovendien de vierde etappe.

"Ook al heb ik nu een ritzege in de Tour op mijn naam staan, ik wil er nog veel meer boeken", zegt Viviani op de site van Cofidis. "Daarnaast droom ik ervan om Milaan-San Remo en Gent-Wevelgem te winnen. Dat zullen mijn hoofddoelen zijn bij Cofidis."

Viviani neemt Fabio Sabatini met zich mee. De 34-jarige Italiaan fungeerde de laatste jaren al als helper van de sprinter bij Quick-Step en gaat Viviani dus ook bij Cofidis ondersteunen.