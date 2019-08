Remco Evenepoel heeft zaterdag voor een stunt gezorgd door de Clásica San Sebastián op zijn naam te schrijven. Het Belgische toptalent kwam na ruim 227 kilometer in Baskenland solo over de finish.

De pas negentienjarige Evenepoel, die zijn debuut maakte in een eendagskoers in de WorldTour, liet op circa 10 kilometer zijn Letse medevluchter Toms Skujins achter op de laatste beklimming van de wedstrijd en werd niet meer achterhaald door de concurrentie.

Greg Van Avermaet maakte het Belgische feestje compleet door op 38 seconden naar de tweede plaats te sprinten in de achtervolgende groep. De Zwitser Marc Hirschi van Team Sunweb eindigde als derde. Bauke Mollema was op de vijfde plaats de beste Nederlander.

Evenepoel, die bezig is aan zijn eerste jaar als prof, boekte zijn eerste overwinning in een WorldTour-koers en zijn vierde zege van dit jaar. Twee maanden geleden greep hij de eindzege in de Ronde van België, waarin hij ook een etappe won. Vorige week was de jonge renner van Deceuninck-Quick-Step de sterkste in een rit van de Italiaanse koers Adriatica Ionica Race.

Met zijn 19 jaar en 190 dagen is Evenepoel de op twee na jongste winnaar van een klassieker. Alleen zijn landgenoten Victor Fastré (18 jaar en 362 dagen) en Georges Ronsse (19 jaar en 102 dagen) wonnen ooit op jongere leeftijd een grote eendagskoers. Zij schreven in respectievelijk 1909 en 1925 Luik-Bastenaken-Luik op hun naam.

Bouwman maakt deel uit van vroege vlucht

In de 39e editie van de Clásica San Sebastián vormde zich al vroeg een kopgroep van negen renners. Onder hen bevonden zich de Nederlander Koen Bouwman en de 39-jarige Spanjaard Markel Irizar, die de laatste koers uit zijn carrière reed.

In het eerste deel van de koers werd duidelijk dat de Tour de France zijn tol eiste. Onder anderen titelverdediger Julian Alaphilippe en Jumbo-Visma-kopman Laurens De Plus stapten af, omdat ze te moe waren om verder te koersen. Ook kwamen Tour-winnaar Egan Bernal, Mikel Landa en Simon Yates relatief snel in de problemen op de verschillende klimmetjes.

De vluchters kregen aanvankelijk de ruimte van het peloton en hadden halverwege zo'n vier minuten voorsprong. Naarmate de wedstrijd vorderde, dunde de kopgroep steeds verder uit en bleef de Spanjaard Fernando Barceló als laatste van dit gezelschap over. De renner van het bescheiden Euskadi Basque Country-Murias werd op circa 50 kilometer ingerekend.

Remco Evenepoel begon op 10 kilometer van de finish aan zijn solo. (Foto: Getty Images)

Evenepoel knokt zich terug van achterstand

Op de klim naar Mendizorrotz, de voorlaatste van de wedstrijd, brak de koers open en voerde Movistar het tempo op. Hierdoor dunde het peloton steeds verder uit en kreeg Mollema het achteraan lastig. De Groninger, die vorig jaar tweede werd achter Alaphilippe en in 2016 won, kon uiteindelijk toch aanhaken.

Evenepoel raakte even op achterstand, maar knokte zich terug en ging op zo'n 20 kilometer van de finish samen met Skujins in de aanval. Het duo begon met veertig seconden voorsprong op het uitgedunde peloton aan de Murgil-Tontorra, een 1,8 kilometer lange beklimming met een gemiddelde stijging van 11,5 procent.

Op de laatste beklimming, die de laatste jaren als scherprechter dient, reed Evenepoel weg bij Skujins. Verschillende renners uit de achtervolgende groep probeerden het gat met de wereldkampioen bij de junioren nog te dichten, maar hij hield uiteindelijk probleemloos stand.

Het podium van de Clásica San Sebastián 2019. (Foto: Getty Images)