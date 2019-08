Janneke Ensing is zaterdag als tweede geëindigd in de eerste editie van de Clásica San Sebastián voor vrouwen. Haar landgenote Pauliena Rooijakkers stelde de derde plek veilig in Spanje.

De 32-jarige Ensing begon als koploper aan de steile slotklim van bijna 2 kilometer, maar de renster van WNT-rotor werd nog voorbijgestreefd door Lucy Kennedy. De Australische, die eerder in de koers een lekke band had, pakte een comfortabele voorsprong en soleerde naar de zege.

Ensing kwam uiteindelijk op 23 seconden van Kennedy over de finish in San Sebastián. Rooijakkers van CCC-Liv stelde op 1.04 minuten van de Australische winnares de derde plek veilig voor de Russin Anastasiia Pliaskina. De top vijf werd gecompleteerd door de Française Edwige Pitel, die op twee tellen van Rooijakkers als vijfde de finish passeerde.

Voor Ensing is het pas de eerste podiumplek van het jaar. In de prestigieuze eendagskoers La Course finishte ze onlangs als zeventiende en in de Giro Rosa begin juli eindigde ze als negentiende in het algemeen klassement.

De Donostia San Sebastian Klasikoa, zoals de koers officieel heet, werd voor de mannenkoers gehouden. De Clásica San Sebastián finisht naar verwachting rond 17.30 uur.