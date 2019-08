Chris Froome heeft zich ten doel gesteld om in 2020 mee te doen aan de Tour de France. De renner van Team INEOS is op dit moment aan het revalideren van zijn zware val in het Critérium du Dauphiné in juni.

"Ik kan gerust zeggen dat ik voorlig op schema. Het enige doel dat ik voor mezelf heb gesteld, is om de Tour de France van volgend jaar te halen", zegt viervoudig Tour-winnaar Froome zaterdag in een interview op de site van zijn ploeg.

"Ik stel mezelf elke dag kleine tussendoelen, maar het onderliggende streven is dat ik volgend jaar aan de start van de Tour sta. Ik wil op het niveau staan dat ik in aanloop naar de afgelopen Tour had, of misschien nog wel beter zijn."

De 34-jarige Froome zag zijn deelname aan de afgelopen Ronde van Frankrijk, gewonnen door zijn Colombiaanse teamgenoot Egan Bernal, in rook opgaan na een zware val tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné.

De Brit botste door een harde windstoot tegen een muur en liep daarbij botbreuken in zijn dijbeen, heup, elleboog en ribbenkast op. Later bleek dat hij ook zijn nekwervel had gebroken.

Chris Froome moest de Tour-zege in 2018 aan Geraint Thomas laten. (Foto: Pro Shots)

'Berichtjes motiveren om snel terug te keren'

Het missen van de Tour de France hakte er aanvankelijk flink in bij Froome. "Ik kan me herinneren dat er mensen naar me toe kwamen om te helpen en dat een van mijn eerste vragen was of ik de Tour zou kunnen rijden. Het werd me snel duidelijk dat dat onmogelijk zou zijn", aldus de in Kenia geboren Brit.

"Op dat moment moest het allemaal nog inzinken, en dat gebeurde pas nadat de dokters vertelden welke blessures ik allemaal had. Het was erg moeilijk, maar toen de chirurg zei dat ik 100 procent terug kon keren, veranderde dat. Dat was namelijk het enige dat ik wilde horen."

Op dit moment werkt Froome elke dag hard aan zijn herstel, dat voorspoedig verloopt. De zevenvoudig winnaar van een grote ronde mocht begin juli - weken eerder dan gepland - het ziekenhuis verlaten en mag ook steeds meer doen.

"Elke ochtend ben ik drie of vier uur aan het werk met de fysio", vertelt Froome. "Rond de lunch heb ik een kleine pauze en dan ga ik twee uur trainen. Het gaat steeds beter en het helpt ook dat ik allemaal berichten en kaartjes krijg van mensen die me sterkte wensen. Ik gebruik het als motivatie om zo snel mogelijk terug te keren."