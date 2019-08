Mike Teunissen heeft vrijdag de RaboRonde in Heerlen op zijn naam geschreven. De Limburger van Jumbo-Visma was in het criterium de sterkste in de sprint.

De 26-jarige Teunissen hield in Limburg zijn landgenoten Koen de Kort (tweede) en Roy Curvers (derde) achter zich. Hij is als winnaar de opvolger van Tom Dumoulin.

Voor Teunissen is het zijn tweede overwinning van deze week in een criterium. Afgelopen maandag triomfeerde hij in Daags na de Tour in Boxmeer. De Jumbo-Visma-renner won begin vorige maand de openingsrit van de Tour de France en mocht zich de eerste Nederlandse geletruidrager in dertig jaar noemen.

Bij de vrouwen ging Roxane Knetemann met de zege aan de haal in Heerlen. De renster van Parkhotel Valkenburg, die dinsdag derde werd in de Profronde van Surhuisterveen, kwam solo over de finish.

In de eerste week na de Tour staat traditiegetrouw elke dag een criterium op het programma in Nederland. Steven Kruijswijk won dinsdag in Surhuisterveen en twee dagen later de Profronde Westland in Wateringen. Woensdag was Tour-winnaar Egan Bernal de sterkste in de Acht van Chaam.