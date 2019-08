Jumbo-Visma verschijnt zaterdag met onder anderen George Bennett en Laurens De Plus aan de start in de Clásica San Sebstián. Koen Bouwman en Bert-Jan Lindeman zijn de enige Nederlanders in de ploeg.

Bennett en De Plus maakten de voorbije weken veel indruk in de Tour de France als helpers van kopman Steven Kruijswijk, van wie al bekend was dat hij niet zou starten in San Sebastián.

Naast Nieuw-Zeelander Bennett, Belg De Plus en Nederlanders Bouwman en Lindeman wordt de ploeg van Jumbo-Visma in Baskenland gecompleteerd door de Amerikaan Sepp Kuss, de Belg Floris De Tier en de Duitser Paul Martens.

Vorig jaar finishte Jumbo-Visma met drie renners in de top tien. Robert Gesink werd achtste, Kruijswijk finishte als negende en Antwan Tolhoek kwam als tiende over de eindstreep.

De overwinning ging toen naar Julian Alaphilippe, die ook dit jaar weer van de partij is namens Deceuninck-Quick-Step. Bauke Mollema werd namens Trek-Segafredo tweede en doet ook weer mee.