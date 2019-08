Steven Kruijswijk heeft donderdag de Profronde Westland op zijn naam geschreven. De nummer drie van de Tour de France kwam solo over de finish in het criterium in Wateringen.

De 32-jarige Kruijswijk hield de concurrentie kort achter zich. De renner van Jumbo-Visma bleef Dylan van Baarle (tweede) en Fabio Jakobsen (derde) voor in Zuid-Holland.

Voor Kruijswijk, die zijn ploeggenoot Dylan Groenewegen opvolgde als winnaar, is het zijn tweede zege van deze week in een criterium: afgelopen dinsdag was hij de sterkste in de Profronde van Surhuisterveen.

De Brabander moest een dag later in de Acht van Chaam genoegen nemen met de tweede plaats. In dat criterium moest hij Tour-winnaar Egan Bernal voor zich dulden.

De Colombiaan ging donderdag met de overwinning aan de haal bij het criterium in het Belgische Herentals. Hij hield de Italiaan Matteo Trentin (tweede) en de Tsjech Zdenek Stybar (derde) achter zich.

Vrijdag staat het volgende criterium op het programma. Dan komen onder anderen Mike Teunissen, Sebastian Langeveld en Cees Bol in actie bij de RaboRonde in Heerlen.