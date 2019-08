Wout van Aert is niet bepaald te spreken over de behandeling in het ziekenhuis in Pau na zijn zware valpartij in de Tour de France. De Belg is daarom blij dat hij niet nog langer uit de roulatie is.

"Het was geen dramatische crash, maar door de behandeling die in Frankrijk te wensen overliet, had het wel erger kunnen zijn als we er niet snel bij waren geweest", zegt Van Aert bij Sporza. "Ik ben blij dat ik in de handen van Toon Claes (chirurg, red.) ben gevallen en dat hij op het juiste moment snel heeft ingegrepen."

De 24-jarige renner van Jumbo-Visma kwam ruim twee weken geleden in de tijdrit door Pau hard ten val nadat hij in aanraking kwam met een dranghek. Hij liep daarbij een diepe vleeswond in zijn bovenbeen op, die meteen werd gehecht in het ziekenhuis.

De medische staf van Jumbo-Visma hoopte aanvankelijk dat Van Aert over twee maanden zijn rentree kon maken, maar dat gaat niet lukken omdat hij vorige week voor de tweede keer geopereerd moest worden. De operatie in het ziekenhuis in Pau bleek niet goed uitgevoerd.

'Ik werd bang toen ik hoorde van onjuiste operatie'

"In het begin was ik niet bang", laat de drievoudig wereldkampioen veldrijden weten. "Maar toen Toon zei dat ik in Frankrijk niet op de juiste manier was geopereerd, werd ik toch angstig."

Afgelopen woensdag mocht hij na zijn tweede operatie het ziekenhuis in het Belgische Herentals verlaten. "Alles is nu goed opgelost en ik ben op de juiste manier geopereerd", aldus Van Aert, die in de Tour de tiende etappe won.

"Voorlopig kan ik nog niet veel. Mijn pezen en spieren zijn gehecht. Met krukken kan ik een paar stappen zetten, maar daar houdt het een beetje op. Ik heb veel hulp nodig en dat is niet leuk, maar ik ben blij dat ik eindelijk uit het ziekenhuis ben. Ik ben er twaalf nachten gebleven. Dat had ik zelf niet gedacht na mijn val."

Wout van Aert schreef in de Tour de France de tiende etappe op zijn naam. (Foto: Pro Shots)

Van Aert verwacht op oude niveau terug te keren

Het is niet bekend hoelang Van Aert precies uit de roulatie is. Hij verwacht weer op zijn oude niveau terug te keren in het peloton en is in ieder geval van plan om alle tijd te nemen voor het revalidatieproces.

"Ik moet nu eerst de revalidatie doorlopen om mijn spieren weer juist te gebruiken en om te kunnen stappen. Dat zal enkele weken duren. Dan pas begint de revalidatie om weer kracht te winnen en weer te fietsen."

"Ik bekijk het nu zoals het loopt. Als ik er hard voor werk, dan zal ik op mijn normale niveau terugkomen. Ik doe het liever iets geduldiger dan snel", besluit Van Aert.