Lucinda Brand rijdt vanaf volgend seizoen voor Trek-Segafredo. De Nederlandse, die zowel wegwielrenner als veldrijder is, komt over van Team Sunweb en tekent een tweejarig contract bij haar nieuwe ploeg.

De dertigjarige Brand zal haar veldritten in het tenue van Telenet Fidea Lions rijden, een team dat een samenwerkingsverband heeft met Trek. De geboren Zuid-Hollandse reed sinds 2017 voor Sunweb en stond ook jarenlang onder contract bij Rabobank-Liv.

"Ik maak de overstap naar Trek om mijn ambities op de weg te bewerkstelligen", zegt Brand op de site van haar nieuwe werkgever. "In het vrouwenwielrennen is het niet altijd eenvoudig om een ploeg te vinden met ambities en goede faciliteiten, maar ik heb het gevoel dat ik met Trek de juiste ploeg gevonden heb."

Brand, die begin dit jaar op het WK veldrijden als tweede eindigde, is dit seizoen nog zonder overwinning op de weg. Ze eindigde begin juli als zesde in het algemeen klassement van de Giro Rosa en ze finishte onlangs als vierde in La Course, die werd gewonnen door Marianne Vos.

In 2013 en 2015 veroverde Brand de nationale titel op de weg, terwijl ze ook Omloop het Nieuwsblad (2017) en drie etappezeges in de Giro Rosa op haar erelijst heeft staan. In 2018 werd Brand tweede in de Amstel Gold Race.