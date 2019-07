Steven Kruijswijk heeft dinsdag de Profronde van Surhuisterveen gewonnen. De nummer drie van de Tour de France was in het criterium Vincenzo Nibali de baas.

Kruijswijk was in het Friese dorp in de sprint net wat sneller dan de Italiaan, die in de Tour een etappe won. Wout Poels eindigde als derde.

Jumbo-Visma-renner Kruijswijk is op de erelijst de opvolger van Geraint Thomas, die het criterium vorig jaar als Tour-winnaar op zijn naam schreef. Egan Bernal, dit jaar de sterkste in de Tour, reed dinsdag een criterium in het Belgische Roeselare en kwam daar als winnaar over de meet.

De Colombiaan kwam solo aan en troefde zo Thomas De Gendt en Dylan Teuns af.

Bardet meldt zich ziek af

Aan de start in Surhuisterveen verschenen naast Kruijswijk en Nibali onder anderen Bauke Mollema, Dylan van Baarle, Koen de Kort en Mike Teunissen. die maandag het criterium in Boxmeer won.

Romain Bardet, de winnaar van de bolletjestrui in de Tour, zou ook aan de start verschijnen, maar de Fransman zegde vanwege ziekte af.