Thibaut Pinot mag over drie weken de training hervatten. De Franse renner viel vorige week in de slotfase van de Tour de France uit met een bovenbeenblessure.

De kopman van Groupama-FDJ liep de blessure op in de zeventiende rit van de Tour, toen hij met zijn dijbeen tegen zijn stuur stootte. De toenmalige nummer vijf van het klassement verbeet de pijn nog even, maar stapte twee dagen later alsnog af.

De 29-jarige Pinot bracht dinsdag een bezoek aan een specialist in Monaco en die bevestigde dat de Fransman letsel in zijn bovenbeen heeft. Daardoor mag hij zeker de komende twintig dagen niet fietsen.

Pinot twijfelde na zijn opgave openlijk of hij wel door moest gaan als wielrenner, maar op die uitspraak is hij inmiddels teruggekomen. "Om dit allemaal te vergeten, moet ik de Tour winnen. Een podium is niet meer voldoende", zei hij dinsdag tegen L'Équipe.

'Alleen Tour maakt een renner onvergetelijk'

Volgens Pinot reed hij op de bewuste vrijdag vanwege de pijn maar met één been. "Klimmen ging nog wel, want dat doe ik op souplesse. Maar vooral de afdaling deed erg veel pijn. Ik kon totaal niet accelereren."

Achteraf is Pinot opgelucht dat hij tijd had verloren in de waaieretappe naar Albi. "Anders had ik op tien seconden van het geel gestaan, met een voorsprong op de rest. Dan had ik veel moeite gehad om hier overheen te komen."

Hij komt volgend jaar strijdbaar terug. "Je kan elke race winnen, zelfs wereldkampioen worden. Maar alleen de Tour kan je maken tot een renner die niemand zal vergeten. Daarom wil ik terugkomen."