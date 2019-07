Wout van Aert gaat volgens zijn ploeg Jumbo-Visma met kleine stapjes vooruit in het herstel van zijn zware valpartij in de Tour de France. De 24-jarige Belgische renner mag over een aantal dagen het ziekenhuis verlaten.

"Er zijn geen tekenen van infectie en de wonden zijn mooi helende", zegt dokter Toon Claes, die Van Aert in het ziekenhuis verzorgt, dinsdag op de site van Jumbo-Visma.

"De omvang en de complexiteit van het letsel vragen om een trage, nauwgezette revalidatie. Intensieve revalidatie wordt pas na twee maanden opgestart, als het letsel voldoende geheeld is."

Van Aert kwam twee weken geleden in de tijdrit door Pau hard ten val nadat hij in aanraking kwam met een dranghek. Hij liep daarbij een diepe vleeswond in zijn bovenbeen op, die meteen werd gehecht in het ziekenhuis.

Herstel neemt langer in beslag dan gehoopt

De medische staf van Jumbo-Visma hoopte aanvankelijk dat Van Aert over twee maanden zijn rentree kon maken, maar dat gaat niet lukken omdat hij afgelopen woensdag voor de tweede keer geopereerd moest worden.

"Ik ben vorige week in Pau geopereerd en daar vier dagen in het ziekenhuis gebleven. Toen ging alles best goed. Ik kon met krukken lopen en de arts zei dat ik wat tijd nodig had om te herstellen", zei Van Aert er zondag zelf over.

"Ik ben in een ander ziekenhuis opnieuw onderzocht. Daaruit bleek dat de eerste operatie niet voldoende was om optimaal herstel te garanderen. Daarom moest ik woensdag voor een tweede keer onder het mes. Deze operatie was erg belangrijk voor het vervolg van mijn carrière."

Het is niet bekend wanneer Van Aert wel kan terugkeren in het peloton. Jumbo-Visma verwacht wel dat het supertalent, die als veldrijder meerdere keren wereldkampioen werd en twee etappes in de Tour won (ploegentijdrit en een massasprint), volledig zal herstellen.