Mike Teunissen heeft maandag het criterium Daags na de Tour op zijn naam geschreven. De Limburger van Jumbo-Visma was na 80 kilometer koers in Boxmeer de sterkste in de sprint.

De 26-jarige Teunissen, die op 6 juli de eerste etappe van de Tour de France won en zich sindsdien de eerste Nederlandse geletruidrager in dertig jaar mag noemen, bleef Wout Poels (tweede) en zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma Steven Kruijswijk (derde) voor.

Kruijswijk stelde zondag in de slotrit van de Ronde van Frankrijk naar Parijs de derde plek in het algemeen klassement veilig. De 32-jarige Brabander stond voor het eerst in zijn loopbaan op het eindpodium van een grote ronde.

Naast Teunissen, Poels en Kruijswijk stonden er veel andere Nederlandse renners aan de start in Boxmeer die de laatste drie weken de Tour reden. De organisatie wist onder anderen Dylan Groenewegen, Dylan van Baarle en Bauke Mollema te strikken. Er stonden tienduizenden mensen langs de kant in Boxmeer.

Marianne Vos wint criterium bij vrouwen

Vorig jaar werd Daags na de Tour gewonnen door Bram Tankink. De laatste keer dat een buitenlandse renner als eerste over de streep kwam in Boxmeer was in 2012, toen de Italiaan Vincenzo Nibali aan het langste eind trok.

Bij de vrouwen ging de zege maandag naar Marianne Vos. De Brabantse, die onlangs nog La Course op haar naam schreef, bleef Annemiek van Vleuten (tweede) en Anna van der Breggen (derde) voor.

Tour de France-winnaar Egan Bernal stond maandag aan de start van het criterium in Aalst. De Colombiaan eindigde als tweede achter het Belgische talent Remco Evenepoel, terwijl Laurens De Plus van Jumbo-Visma als derde finishte.

In de eerste week na de Tour staat traditiegetrouw elke dag een criterium op het programma in Nederland. Later deze week wordt er ook gekoerst in onder meer Surhuisterveen (dinsdag), Chaam (woensdag), Wateringen (donderdag), Heerlen (vrijdag), Maarheze (zaterdag) en Emmen (zondag).