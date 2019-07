Niki Terpstra komt volgende maand niet in actie bij de EK wielrennen in Alkmaar. De Noord-Hollander ondervindt te veel last van zijn valpartij in de Tour de France en wordt vervangen door Koen Bouwman.

"Niki is niet op tijd in topvorm voor het snelle en intensieve parcours in Alkmaar", aldus bondscoach Koos Moerenhout maandag op de site van wielerbond KNWU.

Terpstra, die bij zijn val in de elfde etappe van de Tour een scheurtje in zijn schouderblad opliep, is een van de ambassadeurs van de EK wielrennen en stippelde samen met Laurens ten Dam het parcours uit. Ook was hij een van de initiatiefnemers om het evenement naar Alkmaar te halen.

De selectie bestaat naast Bouwman uit Dylan Groenewegen, Tom Leezer, Ramon Sinkeldam, Mike Teunissen, Sebastian Langeveld, Elmar Reinders en Dylan van Baarle.

Vorig jaar won de Italiaan Matteo Trentin in Glasgow de wegwedstrijd bij de mannen. Zijn landgenote Marta Bastianelli was de beste bij de vrouwen.

De EK in Alkmaar duurt van 7 tot en met 11 augustus. Het toernooi begint die woensdag met de gemengde ploegentijdrit, gevolgd door de tijdrit voor mannen én vrouwen op donderdag, de wegwedstrijd voor vrouwen op zaterdag en de wegwedstrijd voor mannen op zondag.