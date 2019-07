Caleb Ewan heeft zichzelf verbaasd met liefst drie ritoverwinningen bij zijn debuut in de Tour de France. De Australiër, die zondag naar winst sprintte op de Champ-Élysées in Parijs, speelde lange tijd een bijrol en was halverwege al blij geweest als hij op één etappezege was geëindigd.

"De Tour kwam langzaam op gang voor me, het wilde niet lukken", aldus Ewan, die in de eerste week zijn meerdere moest erkennen in sprinters als Elia Viviani en Dylan Groenewegen.

In de elfde rit sloeg de 25-jarige renner van Lotto Soudal voor het eerst toe. Hij won ook de zestiende etappe, waarna hij zondag in Parijs in stijl afsloot door Groenewegen, Niccolo Bonifazio en Maximiliano Richeze voor te blijven.

"De tweede helft van de Tour was daarmee fantastisch voor me", aldus een dolgelukkige Ewan. "Alles lukte in de spint. Ik kan het nog steeds niet geloven."

'Ik had tranen in mijn ogen'

Ewan, vanwege zijn geringe lengte (1,65 meter) bijgenaamd de 'Pocket Rocket', won eerder ook al etappes in de Vuelta a España (één in 2015) en de Giro d'Italia (één in 2017 en twee in 2019), maar zijn winst zondag in Parijs vindt hij de mooiste.

"Ik had al tranen in mijn ogen toen we de Champs-Elysées opreden. Daarna was het een rommelige sprint, waarin ik geduldig moest wachten. Er was me afgeraden om over de rechterkant aan te gaan, maar toch besloot ik dat te doen. Ik voelde dat het hobbelig was, maar gelukkig was ik snel genoeg."

Met drie overwinning is Ewan de renner die het vaakst dagsucces had in de afgelopen Tour. Simon Yates en Julian Alaphilippe zijn de enige renners met twee etappezeges.