Jumbo-Visma zal eind augustus met een ijzersterke ploeg aan de start van de Vuelta a España verschijnen. De Nederlandse equipe is van plan om met klimmers Steven Kruijswijk, Robert Gesink, Primoz Roglic, George Bennett en topsprinter Dylan Groenewegen deel te nemen.

Dat vertelde ploegbaas Richard Plugge zondag tegen de NOS op de laatste dag van de Tour de France. De Ronde van Frankrijk verliep met vier ritzeges en een derde plek in het eindklassement voor Kruijswijk zeer succesvol voor Jumbo-Visma.

Van Kruijswijk, Bennett en Groenewegen lag het al in de planning dat ze dit jaar naar de Ronde van Spanje zouden gaan. Roglic en Gesink zouden aanvankelijk de Tour rijden.

De Sloveen was echter te vermoeid na de Giro d'Italia, waar hij als derde eindigde en twee etappes won. Gesink brak in april bij een val in Luik-Bastenaken-Luik zijn sleutelbeen. Hij maakt begin augustus in de Ronde van Polen zijn rentree.

Vier mogelijke klassementstoppers voor Jumbo-Visma in Spanje

Jumbo-Visma reist met vier potentiële klassementstoppers af naar de start van de Vuelta in Salinas de Torrevieja.

Kruijswijk reed in alle grote rondes al eens in de top vijf. Roglic werd vorig jaar vierde in de Tour en dit jaar dus derde in de Giro. Bennett werd in 2016 tiende in de Vuelta en vorig jaar achtste in de Giro.

Gesink (vierde in de Tour van 2010, zesde in de Vuelta van 2009 en 2012 en zesde in de Tour van 2015) richt zich de laatste jaren niet meer op het klassement.

Bij de ploegpresentatie in december meldde Jumbo-Visma al dat topsprinter Dylan Groenewegen zijn debuut zal maken in de Vuelta.