Roompot stopt na dit seizoen als hoofdsponsor van wielerploeg Roompot-Charles. Het gaat volgens de vakantieparkenketen om een beleidskeuze die losstaat van sportieve resultaten.

Roompot Vakantieparken was de afgelopen vijf jaar de hoofdsponsor van het procontinentale team, dat in de zomer van 2018 fuseerde met Sniper Cycling. Het management van de wielerploeg is dinsdag op de hoogte gebracht van het nieuws.

"In wat nog rest van dit jaar zullen wij er alles aan doen om onze Roompot-periode op een positieve manier af te sluiten en de reputatie die we de voorbije jaren hebben opgebouwd alle eer aan te doen", schrijft Roompot-Charles in een verklaring op de site.

"Als onze renners en medewerkers nu een nieuwe stap in hun carrière kunnen zetten, zullen wij hen allerminst iets in de weg leggen. Integendeel, de komende maanden krijgen zij nog heel wat kansen om zich in de kijker te rijden."

Roompot sinds 2014 hoofdsponsor

Roompot Vakanties werd in 2014 de hoofdsponsor van het toenmalige Orange Cycling, dat werd opgericht door Michael Boogerd, Erik Breukink, Jean-Paul van Poppel en Michael Zijlaard. Door de eerder genoemde fusie heet de ploeg sinds dit jaar Roompot-Charles.

De wielerformatie geldt onder meer als een springplank voor talenten die de stap naar de WorldTour willen maken. Zo maakte ook Dylan Groenewegen, op dit moment sprinter van Jumbo-Visma, in het verleden deel uit van Roompot.

Op dit moment staan onder anderen Lars Boom, Pieter Weening en Maurits Lammertink onder contract bij de Nederlands-Belgische wielerploeg.