Marianne Vos kan haar geluk niet op met haar heroïsche zege in La Course. De Nederlandse renner van CCC sprintte in de laatste honderden meters met een indrukwekkende tempoversnelling naar haar tweede winst in de eendagskoers.

"Dit is supermooi. Hoe belangrijk dit is, kan ik niet helemaal zeggen, maar dit geeft een heerlijk gevoel", zei Vos in een eerste reactie bij de finish in het Franse Pau.

Vos reed vlak op het laatste steile gedeelte het gat met de Australische vluchter Amanda Spratt dicht en kwam uiteindelijk alsnog met grote voorsprong solo over de finish.

"Ik had in de verkenning gezien dat dat wel een stukje was dat me lag. Maar het was nog wel ver van de finish, dus ik wist dat de rest gesloopt moest zijn om kans te maken. En dat waren ze blijkbaar", aldus Vos.

"Ik heb wel heel even gedacht dat het te laat was om Spratt in te rekenen, maar aan de andere kant was ze wel de hele tijd binnen schootafstand, dus ik had er op zich wel vertrouwen in dat het moest lukken."

Marianne Vos schreeuwt het uit na haar imponerde zege in La Course. (Foto: Pro Shots)

La Course slechts één keer niet door Nederlander gewonnen

Achter Vos completeerden de Canadese Leah Kirchmann (tweede) en de Deense Cecilie Uttrup Ludwig (derde) het podium. Spratt eindigde pas als 24e.

Vos steekt in een blakende vorm. De 32-jarige Brabantse pakte eerder deze maand ook al liefst vier etappes in de door Annemiek van Vleuten gewonnen Giro Rosa.

La Course, een eendagswedstrijd voor vrouwen tijdens de Tour de France, bestaat sinds 2014 en werd sindsdien slechts één keer niet door een Nederlander gewonnen.

Vos won de eerste editie, Anna van der Breggen in in 2015 en Van Vleuten in 2017 en 2018. De Australische Chloe Hosking was in 2016 vooralsnog de enige buitenlandse winnares.