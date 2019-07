Marianne Vos heeft vrijdag op imponerende wijze voor de tweede keer in haar loopbaan de eendagswedstrijd La Course gewonnen. De Brabantse kwam na een spectaculaire slotfase van de heuvelrit als eerste over de streep in het Franse Pau.

Amanda Spratt reed in de laatste 25 kilometer alleen aan kop en leek naar de zege te soleren, maar niks bleek minder waar. De Australische ploeggenoot van Annemiek van Vleuten bij Mitchelton-SCOTT werd op de laatste steile heuvel nog gepasseerd door een ontketende Vos, die de beste benen had van de groep met favorieten.

Het podium in de zesde editie van La Course werd gecompleteerd door de Canadese Leah Kirchmann van Team Sunweb en de Deense Cecilie Uttrup Ludwig. Brand was na de 32-jarige Vos, die deze maand nog vier etappes in de Giro Rosa won, de beste Nederlander met een vierde plek.

Titelverdediger Van Vleuten kwam op zeven seconden van Vos over de streep en eindigde als zevende. Anna van der Breggen, regerend wereldkampioen op de weg, moest zich met de tiende plek tevredenstellen.

La Course, een eendagswedstrijd voor vrouwen tijdens de Tour de France, bestaat sinds 2014 en werd sindsdien slechts één keer niet door een Nederlander gewonnen. Vos won de eerste editie, Van der Breggen zegevierde in 2015 en Van Vleuten mocht zich in 2017 en 2018 de winnares van La Course noemen. In 2016 ging de overwinning naar Chloe Hosking en werd Vos derde.

Het podium in La Course, met Marianne Vos op plek één. (Foto: Pro Shots)

Korevaar in eerste kopgroep

De zesde editie van La Course voerde de rensters over hetzelfde parcours als die van de tijdrit bij de mannen, later op vrijdag. De vrouwen reden dat heuvelachtige rondje in Pau vijf keer, waardoor er in totaal 121 kilometer op het programma stond.

Al snel vormde zich de eerste kopgroep met daarin twaalf namen, onder wie de Nederlander Jeanne Korevaar. Met nog zo'n 50 kilometer te gaan ontsnapte Audrey Cordon Ragot uit de kopgroep, waarna de Française een voorsprong van zo'n halve minuut pakte.

Dat was niet van lange duur, want Ragot werd even later al ingerekend door het uitgedunde peloton. Anna van der Breggen had zich tot die tijd stilgehouden in het peloton, maar op 37 kilometer van de meet bracht de wereldkampioen op de weg daar verandering in. Ze versnelde en kreeg slechts een handvol renners met zich mee, onder wie Van Vleuten.

Niet lang daarna was er opnieuw een aanval in de kopgroep en gingen Brand, Ludwig, Spratt, Asleigh Moolman-Pasio en Soraya Paladin ervandoor. Ze pakten zo'n twintig seconden op de groep met Van Vleuten en Van der Breggen, maar 25 kilometer van de meet reed iedereen weer bij elkaar.

Marianne Vos komt juichend over de finish. (Foto: Pro Shots)

Spratt houdt lange tijd knap stand

Het was Spratt die vervolgens de aanval opende en er in haar eentje vandoor ging. De Australische liet zien over goede benen te beschikken en reed naar een voorsprong van een halve minuut op het peloton, dat onder leiding van Team Sunweb en CCC de achtervolging inzette.

De marge werd weliswaar wat kleiner, maar mede dankzij het goede werk van Van Vleuten - ze probeerde het tempo in het peloton voor haar teamgenoot te verlagen - bleef de voorsprong van Spratt lange tijd rond de twintig seconden schommelen.

De ervaren Australische was ondanks het naderende peloton nog maar een paar honderd meter van haar eerste overwinning in La Course verwijderd, maar het ging toch nog mis. Op het steile klimmetje vlak voor de finish, dat tot 17 procent opliep, zette Vos een bizarre versnelling in en dat was genoeg voor de Nederlandse om de eendagswedstrijd in haar voordeel te beslissen.