Voorzitter David Lappartient van de internationale wielerunie UCI heeft vrijdag opnieuw zijn wens uitgesproken dat er op termijn een grotere vrouwenkoers wordt georganiseerd die te vergelijken is met de Tour de France.

Op dit moment moeten de vrouwen het tijdens de Ronde van Frankrijk doen met La Course. Die eendagswedstrijd wordt vrijdag voor de zesde keer verreden, vlak voor de dertiende etappe in de Tour. Als het aan Lappartient ligt, wordt La Course in ieder geval met negen etappes uitgebreid.

"Op dit moment missen we in de wielersport echt nog een grote koers voor vrouwen die wereldwijd bekeken kan worden. De organisatie van de Tour de France kan ons daar bij helpen", zei de 46-jarige Lappartient in gesprek met de BBC.

"Een eendagskoers voor vrouwen is simpelweg niet genoeg. Als we een vrouweneditie van de Tour de France willen, dan moeten we daar voor strijden. Ik heb daar al stevige discussies over gevoerd met de ASO (de Tour-organisatie, red.) en ik hoop dat we tot een akkoord kunnen komen."

Giro Rosa enige grote ronde voor vrouwen

Er heerst al langer onvrede over het uitblijven van een grote wielerronde van vrouwen tijdens de Tour de France. Zo zegt Annemiek van Vleuten in gesprek met het AD dat ze zelfs overwoog om vrijdag als statement niet te starten in La Course.

"Ik wil liever een organisatie die ons écht als toegevoegde waarde ziet. Niet eentje die denkt: o ja, we doen ook nog even iets voor de vrouwen. De Tour is al zo groot, die heeft ons niet nodig."

De Giro Rosa is op dit moment de enige grote ronde voor vrouwen. De prestigieuze koers, die in totaal tien etappes kent, stond begin deze maand op het programma en werd gewonnen door Van Vleuten.

De 36-jarige renner van Mitchelton-SCOTT begint vrijdag als titelverdediger aan La Course, die ze ook in 2017 op haar naam schreef. De vrouwen rijden de tijdrit die de mannen later op vrijdag afleggen in Pau, maar dan vijf keer.