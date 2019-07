Voor de tijdrit in de Tour de France in Pau staat vrijdag eerst La Course op het programma. Het is de zesde editie van de vrouwenkoers, die dit jaar in totaal 121 kilometer telt. Annemiek van Vleuten verdedigt haar titel. Volg de rit in ons liveblog.





Vos wint na machtige eindsprint Goedemorgen en welkom in dit liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik houd je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in La Course. Veel plezier! La Course · Anna van der Breggen eindigt als tiende in La Course, die wordt gewonnen door Marianne Vos. Ze vindt de koers een reclame voor de sport en hoopt op meer aandacht voor het vrouwenwielrennen. Van der Breggen vindt La Course 'reclame voor de vrouwensport' La Course · ASO onderzoekt etappekoers voor vrouwen

In 2014 was de Nederlandse tijdens de eerste editie ook al de sterkste.

"Ik dacht even dat het te laat was, maar mijn ploeg heeft geweldig werk verricht", zegt Marianne Vos direct na de finish bij de NOS. "Dit is een heerlijk gevoel. Wat een fantastische wedstrijd!"

FINISH - Marianne Vos wint La Course! Wat een sensatie!

Nog 100 meter - Vos pakt Spratt!

Nog 500 meter - Spratt begint aan het laatste heuveltje. Gaat de Australische het redden? Vos gaat nog in de aanval.

Nog 1 km - Spratt gaat nog maar eens op de pedalen staan. De voorsprong van de Australische lijkt precies groot genoeg te zijn.

Nog 2,3 km - De voorsprong van Spratt is veertien seconden. Het wordt nog heel spannend.

Nog 3,6 km - Gaat Spratt het redden? Haar voorsprong bedraagt nog maar dertien seconden.

Nog 5 km - Spratt gaat de laatste vijf kilometer in. Ze heeft zeventien seconden voorsprong op de groep met Vos, Van der Breggen, Van Vleuten en Brand.

Nog 6 km - Onder aanvoering van Sunweb loopt het peloton toch weer in. De voorsprong van Spratt is nog twintig seconden.

Nog 7 km - In de achtervolgende groep is het tempo er even uit. De voorsprong van Spratt loopt op tot ruim een halve minuut.

Nog 9 km - Nog altijd rijdt Spratt aan kop, maar haar voorsprong is minimaal. Gaat de Australische dit volhouden? Haar voorsprong loopt weer iets op tot twintig seconden. Al het klimwerk is achter de rug.

Nog 11 km - Spratt kijkt achterom en ziet een grote groep op haar afstormen. De Nederlandse achtervolgers hebben zich laten terugzakken.

Nog 12 km - Paladin en Ludwig sluiten bij het Nederlandse trio aan. Spratt rijdt nog altijd in haar eentje vooruit.

Nog 13 km - Vos en Brand openen in de afdaling de achtervolging op Spratt. Het Nederlandse duo krijgt Van Vleuten met zich mee.

Amanda Spratt eindigde eerder dit jaar achter Van Vleuten en Van der Breggen als derde in de Giro Rosa. Komt vandaag haar revanche?

Nog 19 km - Het beste lijkt er nog altijd niet vanaf bij Spratt, die inmiddels een halve minuut voorsprong geniet op het peloton.

Nog 20 km - Van Vleuten legt het tempo in het peloton stil. CCC, de ploeg van Marianne Vos, neemt daarop het initiatief.

Nog 21 km - Spratt komt op de voorlaatste klimt met een voorsprong van twintig seconden boven. Het uitgedunde peloton heeft haar nog wel in zicht.

Nog 22 km - Spratt heeft een gat van zo'n twintig seconden geslagen. De Australische rijdt in haar eentje vooruit.

Nog 24 km - Amanda Spratt, een ploeggenoot van Van Vleuten bij Mitchelton-Scott, gaat in haar eentje op avontuur. Van Vleuten houdt logischerwijs haar benen in stil om anderen Spratt te laten terughalen. Het is een chaotische zesde editie van La Course.

Nog 25 km - Het uitgedunde peloton rekent de kopgroep weer in. Het peloton met onder anderen Van Vleuten, Van der Breggen, Vos en Brand zit weer bij elkaar.

Nog 30 km - De groep van vijf heeft een behoorlijk gat geslagen. Brand is in die vlucht de enige Nederlandse.

Nog 31 km - Uit de kopgroep rijdt Brand met vier renners weg. De groep met Van Vleuten en Van der Breggen kan vooralsnog niet pareren.

Nog 32 km - Omdat de renners in de kopgroep naar elkaar kijken en afwachten, kan een tweede groep aansluiten. Het tempo ligt niettemin hoog.

Nog 36 km - Het uitgedunde peloton wordt door de versnelling van Van der Breggen nog kleiner. Acht renners rijden nu vooruit. Naast Van der Breggen zitten ook Van Vleuten en Brand in de kopgroep.

Nog 36 km - Aanval Van der Breggen! De wereldkampioene versnelt, haalt Jasinska in een mum van tijd bij en gaat op avontuur. Ze krijgt enkele renners, waaronder Van Vleuten, met zich mee.

Nog 40 km - Movistar-renner Małgorzata Jasinska uit Polen versnelt en gaat in haar eentje op avontuur. Ze pakt al snel een kleine tien seconden voorsprong.

Nog 41 km - Terwijl wereldkampioene Anna van der Breggen zich achterin het peloton rustig houdt vallen verschillende renners aan. Het peloton wordt daardoor steeds kleiner. Titelverdediger Van Vleuten zit voorin en pareert een versnelling van de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman.

Nog 45 km - Cordon Ragot wordt ingerekend door een uitgedund peloton, dat het tempo heeft opgevoerd.

Nog 47 km - Cordon Ragot heeft in haar eentje een halve minuut voorsprong op het peloton. Haar medevluchters van zojuist zijn inmiddels ingerekend.

Nog 50 km - Een ontsnapping in de kopgroep. De Française Audrey Cordon Ragot versnelt en gaat in haar eentje op avontuur.

Nog 56 km - Gelukkig voor Van der Breggen is de versnelling in het peloton van korte duur. De tweede groep, waarin de wereldkampioene zich bevindt, kan aansluiten. Het peloton is weer één geheel.

Nog 60 km - Opeens scheurt het peloton in stukken. Onder anderen Van der Breggen heeft zich laten verrassen en zit in de tweede groep.

UCI-voorzitter dringt aan op grotere koers voor vrouwen De Française Audrey Cordon Ragot versnelt en gaat in haar eentje op avontuur. La Course · La Course · Nog 56 km - Gelukkig voor Van der Breggen is de versnelling in het peloton van korte duur. De tweede groep, waarin de wereldkampioene zich bevindt, kan aansluiten. Het peloton is weer één geheel. La Course · Nog 60 km - Opeens scheurt het peloton in stukken. Onder anderen Van der Breggen heeft zich laten verrassen en zit in de tweede groep. La Course · UCI-voorzitter dringt aan op grotere koers voor vrouwen

Voorzitter David Lappartient van de internationale wielerunie UCI spreekt opnieuw zijn wens uit dat er op termijn een grotere vrouwenkoers wordt georganiseerd die te vergelijken is met de Tour de France. Op dit moment moeten de vrouwen het tijdens de Ronde van Frankrijk doen met La Course. Als het aan Lappartient ligt, wordt La Course in ieder geval met negen etappes uitgebreid. "Op dit moment missen we in de wielersport echt nog een grote koers voor vrouwen die wereldwijd bekeken kan worden. De organisatie van de Tour de France kan ons daar bij helpen", aldus de 46-jarige Lappartient in gesprek met de BBC. La Course · De voorsprong van de kopgroep schommelt rond de minuut. La Course · "Dit is ieder jaar een hoogtepunt op de kalender", zegt Marianne Vos, die de eerste editie van La Course in 2014 won, bij de NOS. "De aandacht voor deze koers is groot, maar qua aanzien in het peloton is deze wedstrijd kleiner dan bijvoorbeeld de Giro. Maar natuurlijk wil iedereen hier dolgraag winnen. Het parcours zou mij moeten liggen dus we gaan het zien." La Course · Nog 86 km - De kopgroep krijgt lucht van het naderende peloton en schroeft het tempo toch weer op. De voorsprong bedraagt anderhalve minuut. La Course · "Ik heb het gevoel dat er veel mensen kijken naar deze wedstrijd", zegt Anna van der Breggen, die vorig jaar net naast de winst in La Course greep, tegen de NOS. "Het was vorig jaar eenmooi duel, ondanks het mindere resultaat voor mij. Ik denk dat het vandaag heel belangrijk is om bij een ontsnapping te zitten. Het wordt tactische en zware wedstrijd met een paar heftige klimmetjes onderweg. Er zullen veel ontsnappingen komen dus we moeten alert zijn." La Course · Nog 91 km - Onder aanvoering van Chantal Blaak loopt het peloton hard in op de kopgroep. De voorsprong van de vluchters is nog maar een halve minuut.