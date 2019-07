Voor de tijdrit in de Tour de France in Pau staat vrijdag eerst La Course op het programma. Het is de zesde editie van de vrouwenkoers, die dit jaar in totaal 121 kilometer telt. Annemiek van Vleuten verdedigt haar titel. Volg de rit in ons liveblog.





La Course

Finish rond 12.30 uur

Van Vleuten verdedigt titel Goedemorgen en welkom in dit liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik houd je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in La Course. Veel plezier! La Course · UCI-voorzitter dringt aan op grotere koers voor vrouwen

Voorzitter David Lappartient van de internationale wielerunie UCI spreekt opnieuw zijn wens uit dat er op termijn een grotere vrouwenkoers wordt georganiseerd die te vergelijken is met de Tour de France. Op dit moment moeten de vrouwen het tijdens de Ronde van Frankrijk doen met La Course. Als het aan Lappartient ligt, wordt La Course in ieder geval met negen etappes uitgebreid. "Op dit moment missen we in de wielersport echt nog een grote koers voor vrouwen die wereldwijd bekeken kan worden. De organisatie van de Tour de France kan ons daar bij helpen", aldus de 46-jarige Lappartient in gesprek met de BBC. La Course · De voorsprong van de kopgroep schommelt rond de minuut. La Course · "Dit is ieder jaar een hoogtepunt op de kalender", zegt Marianne Vos, die de eerste editie van La Course in 2014 won, bij de NOS. "De aandacht voor deze koers is groot, maar qua aanzien in het peloton is deze wedstrijd kleiner dan bijvoorbeeld de Giro. Maar natuurlijk wil iedereen hier dolgraag winnen. Het parcours zou mij moeten liggen dus we gaan het zien." La Course · Nog 86 km - De kopgroep krijgt lucht van het naderende peloton en schroeft het tempo toch weer op. De voorsprong bedraagt anderhalve minuut. La Course · "Ik heb het gevoel dat er veel mensen kijken naar deze wedstrijd", zegt Anna van der Breggen, die vorig jaar net naast de winst in La Course greep, tegen de NOS. "Het was vorig jaar eenmooi duel, ondanks het mindere resultaat voor mij. Ik denk dat het vandaag heel belangrijk is om bij een ontsnapping te zitten. Het wordt tactische en zware wedstrijd met een paar heftige klimmetjes onderweg. Er zullen veel ontsnappingen komen dus we moeten alert zijn." La Course · Nog 91 km - Onder aanvoering van Chantal Blaak loopt het peloton hard in op de kopgroep. De voorsprong van de vluchters is nog maar een halve minuut. La Course · Nog 95 km - De kopgroep heeft een minuut voorsprong te pakken en krijgt de ruimte van het peloton. La Course · Nog 108 km - De kopgroep kent met Jeanne Korevaar één Nederlandse renner. De overige namen: Alexandra Manly, Sarah Roy, Elise Chabbey, Nikola Noskova, Alexis Ryan, Chloes Hosking, Liane Lippert, Audrey Cordon Ragot, Evita Muzic, Sofie De Vuyst en Annelies Dom. La Course · Nog 110 km - Twaalf renners slagen erin om weg te rijden uit het peloton. Namen zijn nog niet bekend. La Course · Nog 114 km - Na een rustig begin worden de eerste aanvallen ingezet. Het peloton pareert en voorkomt vooralsnog dat er een kopgroep wegrijdt. La Course · Nog 117 km - De koers begint direct met een klein klimmetje, maar ontsnappingen zijn er vooralsnog niet. Het volledige peloton zit in de eerste kilometers nog bij elkaar. La Course · La Course · Nog 121 km - Het officiële startsein wordt gegeven. La Course is onderweg. La Course · La Course · La Course · La Course · La Course · La Course · La Course ·